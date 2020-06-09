4234 Seidel Ave

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Available 04/01/20 LOVELY 3 BR/1.5 BATH NICE YARD NEAR TRANSPORTATION - Property Id: 143868
GORGEOUS 3BR/1.5 BATH ROW HOME IN A QUIET HOME OWNER SETTING IN WEST BALTIMORE! EVERYTHING IS NEW!
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Property Id 143868
No Pets Allowed
(RLNE5607470)