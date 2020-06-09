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4234 Seidel Ave
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4234 Seidel Ave

4234 Seidel Avenue · No Longer Available
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Location

4234 Seidel Avenue, Baltimore, MD 21206
Frankford

Amenities

in unit laundry
hardwood floors
air conditioning
microwave
range
oven
Unit Amenities
air conditioning
hardwood floors
in unit laundry
microwave
oven
range
refrigerator
Property Amenities
Available 04/01/20 LOVELY 3 BR/1.5 BATH NICE YARD NEAR TRANSPORTATION - Property Id: 143868

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Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/143868
Property Id 143868

No Pets Allowed

(RLNE5607470)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4234 Seidel Ave have any available units?
4234 Seidel Ave doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Baltimore, MD.
How much is rent in Baltimore, MD?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Baltimore Rent Report.
What amenities does 4234 Seidel Ave have?
Some of 4234 Seidel Ave's amenities include in unit laundry, hardwood floors, and air conditioning. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4234 Seidel Ave currently offering any rent specials?
4234 Seidel Ave is not currently offering any rent specials.
Is 4234 Seidel Ave pet-friendly?
No, 4234 Seidel Ave is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Baltimore.
Does 4234 Seidel Ave offer parking?
No, 4234 Seidel Ave does not offer parking.
Does 4234 Seidel Ave have units with washers and dryers?
Yes, 4234 Seidel Ave offers units with in unit laundry.
Does 4234 Seidel Ave have a pool?
No, 4234 Seidel Ave does not have a pool.
Does 4234 Seidel Ave have accessible units?
No, 4234 Seidel Ave does not have accessible units.
Does 4234 Seidel Ave have units with dishwashers?
No, 4234 Seidel Ave does not have units with dishwashers.
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