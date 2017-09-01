1907 ALICEANNA STREET

Amenities
A RECENT AND ATTRACTIVELY RENOVATED 2 LEVEL, SECOND FLOOR, APARTMENT FEATURING 2 BEDROOMS AND 1 AND 1/2 BATHROOMS, LOCATED IN A 2 UNIT BUILDING. THE SECOND FLOOR OFFERS AN INVITING OPEN FLOOR PLAN WITH A HIGH GRADE KITCHEN, GRANITE COUNTERS , STAINLESS APPLIANCES, WITH KITCHEN SEATING AND HARDWOOD FLOORS. THE 2 BEDROOMS ARE SITUATED ON THE THIRD FLOOR AND ARE SEPERATED BY A SHARED FULL BATHROOM. PLEASE NOTE NO PETS AND NO SMOKERS. THE PROPERTY IS LOCATED IN THE HISTORIC SEAPORT OF FELLS POINT AND JUST A BLOCK FROM THE WATERFRONT. CLOSE TO THE JOHNS HOPKINS MEDICAL COMPLEX WHICH CAN BE REACHED VIA THE JOHNS HOPKINS SHUTTLE SERVICE.