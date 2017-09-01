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1907 ALICEANNA STREET
Last updated April 28 2020 at 6:32 PM

1907 ALICEANNA STREET

1907 Aliceanna Street · (410) 732-3030
COVID-19 Update
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Location

1907 Aliceanna Street, Baltimore, MD 21231
Fells Point

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$1,650

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2 Bed · 2 Bath · 900 sqft

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Amenities

in unit laundry
granite counters
hardwood floors
dishwasher
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
A RECENT AND ATTRACTIVELY RENOVATED 2 LEVEL, SECOND FLOOR, APARTMENT FEATURING 2 BEDROOMS AND 1 AND 1/2 BATHROOMS, LOCATED IN A 2 UNIT BUILDING. THE SECOND FLOOR OFFERS AN INVITING OPEN FLOOR PLAN WITH A HIGH GRADE KITCHEN, GRANITE COUNTERS , STAINLESS APPLIANCES, WITH KITCHEN SEATING AND HARDWOOD FLOORS. THE 2 BEDROOMS ARE SITUATED ON THE THIRD FLOOR AND ARE SEPERATED BY A SHARED FULL BATHROOM. PLEASE NOTE NO PETS AND NO SMOKERS. THE PROPERTY IS LOCATED IN THE HISTORIC SEAPORT OF FELLS POINT AND JUST A BLOCK FROM THE WATERFRONT. CLOSE TO THE JOHNS HOPKINS MEDICAL COMPLEX WHICH CAN BE REACHED VIA THE JOHNS HOPKINS SHUTTLE SERVICE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1907 ALICEANNA STREET have any available units?
1907 ALICEANNA STREET has a unit available for $1,650 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Baltimore, MD?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Baltimore Rent Report.
What amenities does 1907 ALICEANNA STREET have?
Some of 1907 ALICEANNA STREET's amenities include in unit laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1907 ALICEANNA STREET currently offering any rent specials?
1907 ALICEANNA STREET isn't currently offering any rent specials.
Is 1907 ALICEANNA STREET pet-friendly?
No, 1907 ALICEANNA STREET is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Baltimore.
Does 1907 ALICEANNA STREET offer parking?
No, 1907 ALICEANNA STREET does not offer parking.
Does 1907 ALICEANNA STREET have units with washers and dryers?
Yes, 1907 ALICEANNA STREET offers units with in unit laundry.
Does 1907 ALICEANNA STREET have a pool?
No, 1907 ALICEANNA STREET does not have a pool.
Does 1907 ALICEANNA STREET have accessible units?
No, 1907 ALICEANNA STREET does not have accessible units.
Does 1907 ALICEANNA STREET have units with dishwashers?
Yes, 1907 ALICEANNA STREET has units with dishwashers.
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