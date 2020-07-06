All apartments in Baltimore
Find more places like 1604 WEBSTER STREET.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Baltimore, MD
/
1604 WEBSTER STREET
Last updated January 3 2020 at 3:08 PM

1604 WEBSTER STREET

1604 Webster Street · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Baltimore
See all
Riverside
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Parking
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

1604 Webster Street, Baltimore, MD 21230
Riverside

Amenities

parking
recently renovated
gym
Unit Amenities
recently renovated
Property Amenities
gym
parking
FULLY RENOVATED 3BR/2.5 BA BRICK TH IN DESIRED FEDERAL HILL COMMUNITY w/ PARKING. EXCUSE LACK OF PHOTOS, OWNER IS MOVING SO SOME AREAS ARE NOT PHOTO READY. PAD FOR COMPACT TO SUBCOMPACT CAR. SITUATED ON TREE-LINED ST, GREAT SET UP FOR ROOMMATES WITH A MASTER SUITE & TWO OTHER BEDROOMS AND FULL BATH ON UPPER LEVEL. BASEMENT FULLY FINISHED FOR EXTRA LIVING SPACE / OFFICE, ETC. CLOSE TO RIVERSIDE PARK. WOOD FLS THROUGHOUT, LARGE KITCHEN WITH HUGE ISLAND, SKYLIGHTS & FULL STAND-UP BASEMENT/SPACIOUS. CLOSE TO I-95, DOWNTOWN, STADIUMS, FITNESS CENTERS, U ARMOUR , FT MCHENRY, UNIVERSITIES, SHOPPING CENTERS, RESTAURANTS, MUSEUMS, CIRCULATOR & MORE! A GREAT RENTAL OPPORTUNITY WITH RESPONSIVE OWNER/PROPERTY MANAGER. $35 APP FEE PER APPLICANT, OWNER HAS THEIR OWN LEASE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1604 WEBSTER STREET have any available units?
1604 WEBSTER STREET doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Baltimore, MD.
How much is rent in Baltimore, MD?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Baltimore Rent Report.
Is 1604 WEBSTER STREET currently offering any rent specials?
1604 WEBSTER STREET is not currently offering any rent specials.
Is 1604 WEBSTER STREET pet-friendly?
No, 1604 WEBSTER STREET is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Baltimore.
Does 1604 WEBSTER STREET offer parking?
Yes, 1604 WEBSTER STREET offers parking.
Does 1604 WEBSTER STREET have units with washers and dryers?
No, 1604 WEBSTER STREET does not offer units with in unit laundry.
Does 1604 WEBSTER STREET have a pool?
No, 1604 WEBSTER STREET does not have a pool.
Does 1604 WEBSTER STREET have accessible units?
No, 1604 WEBSTER STREET does not have accessible units.
Does 1604 WEBSTER STREET have units with dishwashers?
No, 1604 WEBSTER STREET does not have units with dishwashers.
Does 1604 WEBSTER STREET have units with air conditioning?
No, 1604 WEBSTER STREET does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.
Helpful Articles
How Much Does the Average Utility Bill Cost for Renters
8 Tips for Finding an Apartment You Can Afford 
9 Red Flags to Help Millennials Spot Rental Scams
9 Tips to Get Cheaper Rent
How to Get Your Security Deposit Refunded
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Mannasota Manor
4408-1A Bowleys Ln
Baltimore, MD 21206
Dunhill North Apartments
7910 Dunhill Village Cir
Baltimore, MD 21244
Symphony Center
1020 Park Ave
Baltimore, MD 21201
Winston Apartments
1260 Rossiter Ave
Baltimore, MD 21239
Marlboro Classic & Redwood Square
410 W Lombard St
Baltimore, MD 21201
Wheelhouse
7 W Cross St
Baltimore, MD 21230
The Promenade at Harbor East
1001 Aliceanna St
Baltimore, MD 21202
Clipper Mill
2002 Clipper Park Road
Baltimore, MD 21211

Similar Pages

Baltimore 1 BedroomsBaltimore 2 Bedrooms
Baltimore Apartments with ParkingBaltimore Pet Friendly Places
Baltimore Studio ApartmentsAnne Arundel County

Apartments For Rent in Nearby Cities

Washington, DCColumbia, MDSilver Spring, MDGlen Burnie, MD
Towson, MDEllicott City, MDOwings Mills, MDEssex, MD
Cockeysville, MDAnnapolis, MDLaurel, MDWheaton, MD

Nearby Neighborhoods

Downtown BaltimoreFrankfordHarford Echodale Perring Parkway
Fells PointGlenCharles Village
CheswoldeMid Town Belvedere

Apartments Near Colleges

Baltimore City Community CollegeUniversity of Baltimore
Coppin State UniversityJohns Hopkins University
Loyola University Maryland