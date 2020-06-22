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105 Larue Sq
Last updated June 15 2020 at 5:21 PM

105 Larue Sq

105 Larue Sq S · (410) 354-1111
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Location

105 Larue Sq S, Baltimore, MD 21225
Cherry Hill

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

2 Bedrooms

Unit 105 Larue Sq - 105 Larue Sq · Avail. Jul 1

$1,150

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2 Bed · 1.5 Bath

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Amenities

patio / balcony
hardwood floors
parking
air conditioning
fire pit
carpet
Unit Amenities
air conditioning
carpet
hardwood floors
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
fire pit
parking
105 Larue Sq - 105 Larue Sq Available 07/01/20 2 bedroom/1.5 bathroom townhouse - THIS TWO BEDROOM / 1.5 BATHROOM TOWNHOUSE IS LOCATED IN CHERRY HILL. IT IS MINUTES FROM CHERRY HILL ELEMENTARY SCHOOL AND HARBOR HOSPITAL. CONVENIENT TO I-895, I-95 AND PUBLIC TRANSPORTATION. THE KITCHEN IS SPACIOUS WITH PLENTY OF CABINETS. THE APPLIANCES TO INCLUDE A REFRIGERATOR AND GAS STOVE. OPEN KITCHEN WITH BREAKFAST BAR. NEW LARGE TILED STAND UP SHOWER. NEW CARPET IN LIVING ROOM, DINNING ROOM, BEDROOMS AND BASEMENT. CENTRAL HEAT! WOOD FLOORING THROUGHOUT TOP FLOOR HOUSE STEPS AND HALL WAY. CENTRAL HEAT AND A/C!! WELL MAINTAINED GATED YARD, WITH PARKING PAD AND FIRE PIT. FRONT AND BACK PATIO.

(RLNE5848657)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 105 Larue Sq have any available units?
105 Larue Sq has a unit available for $1,150 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Baltimore, MD?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Baltimore Rent Report.
What amenities does 105 Larue Sq have?
Some of 105 Larue Sq's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 105 Larue Sq currently offering any rent specials?
105 Larue Sq isn't currently offering any rent specials.
Is 105 Larue Sq pet-friendly?
No, 105 Larue Sq is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Baltimore.
Does 105 Larue Sq offer parking?
Yes, 105 Larue Sq does offer parking.
Does 105 Larue Sq have units with washers and dryers?
No, 105 Larue Sq does not offer units with in unit laundry.
Does 105 Larue Sq have a pool?
No, 105 Larue Sq does not have a pool.
Does 105 Larue Sq have accessible units?
No, 105 Larue Sq does not have accessible units.
Does 105 Larue Sq have units with dishwashers?
No, 105 Larue Sq does not have units with dishwashers.
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