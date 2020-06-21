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Plantation, FL
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1135 NW 83rd Ave
Last updated June 11 2020 at 7:34 PM

1135 NW 83rd Ave

1135 Northwest 83rd Avenue · (954) 802-0444
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Location

1135 Northwest 83rd Avenue, Plantation, FL 33322
Lauderdale West

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

1 Bedroom

Unit C43 · Avail. now

$1,425

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1 Bed · 2 Bath

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
recently renovated
pool
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
bocce court
clubhouse
pool
pool table
hot tub
sauna
tennis court
MOVE-IN READY. SHOWS LIKE A MODEL! COMPLETELY REMODELED. UPGRADED KITCHEN WITH GRANITE COUNTER TOP, UPGRADED BATHROOMS, RECTIFIED PORCELAIN TILE. BONUS ROOM WITH SEPARATE ENTRANCE.
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1135 NW 83rd Ave have any available units?
1135 NW 83rd Ave has a unit available for $1,425 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 1135 NW 83rd Ave have?
Some of 1135 NW 83rd Ave's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1135 NW 83rd Ave currently offering any rent specials?
1135 NW 83rd Ave isn't currently offering any rent specials.
Is 1135 NW 83rd Ave pet-friendly?
No, 1135 NW 83rd Ave is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Plantation.
Does 1135 NW 83rd Ave offer parking?
No, 1135 NW 83rd Ave does not offer parking.
Does 1135 NW 83rd Ave have units with washers and dryers?
Yes, 1135 NW 83rd Ave offers units with in unit laundry.
Does 1135 NW 83rd Ave have a pool?
Yes, 1135 NW 83rd Ave has a pool.
Does 1135 NW 83rd Ave have accessible units?
No, 1135 NW 83rd Ave does not have accessible units.
Does 1135 NW 83rd Ave have units with dishwashers?
Yes, 1135 NW 83rd Ave has units with dishwashers.
Does 1135 NW 83rd Ave have units with air conditioning?
No, 1135 NW 83rd Ave does not have units with air conditioning.
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