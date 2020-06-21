1135 NW 83rd Ave

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MOVE-IN READY. SHOWS LIKE A MODEL! COMPLETELY REMODELED. UPGRADED KITCHEN WITH GRANITE COUNTER TOP, UPGRADED BATHROOMS, RECTIFIED PORCELAIN TILE. BONUS ROOM WITH SEPARATE ENTRANCE.
UTILITY ROOM WITH FULL SIZE STACKED WASHER AND DRYER. WALK TO CLUBHOUSE, ACTIVE CALENDAR. LARGE HEATED POOL WITH SPA & SAUNA, CARD ROOM, HOBBY ROOM, BILLIARD ROOM PING PONG ROOM, LIBRARY, OUTDOOR SHUFFLEBOARD & BOCCI BOARD. TENNIS & PICKLEBALL COURTS. SATELITE HEATED POOL. COURTESY BUS. CLOSE TO SUPERMARKETS, BANKS, RESTAURANTS & HOSPITAL. 20 MINUTES TO FT LAUDERDALE AIRPORT. PROPERTY IS ALSO ON THE MARKET FOR SALE, MLS A10827372. ADULT COMMUNITY 55 PLUS.