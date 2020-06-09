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3009 M ST NW #2
Last updated May 16 2020 at 9:37 AM

3009 M ST NW #2

3009 M Street Northwest · (866) 677-6937
COVID-19 Update
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Location

3009 M Street Northwest, Washington, DC 20007
Georgetown

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INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$5,500

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2 Bed · 3 Bath

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Amenities

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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Street.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3009 M ST NW #2 have any available units?
3009 M ST NW #2 has a unit available for $5,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Washington, DC?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Washington Rent Report.
What amenities does 3009 M ST NW #2 have?
Some of 3009 M ST NW #2's amenities include in unit laundry, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3009 M ST NW #2 currently offering any rent specials?
3009 M ST NW #2 isn't currently offering any rent specials.
Is 3009 M ST NW #2 pet-friendly?
No, 3009 M ST NW #2 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Washington.
Does 3009 M ST NW #2 offer parking?
Yes, 3009 M ST NW #2 does offer parking.
Does 3009 M ST NW #2 have units with washers and dryers?
Yes, 3009 M ST NW #2 offers units with in unit laundry.
Does 3009 M ST NW #2 have a pool?
No, 3009 M ST NW #2 does not have a pool.
Does 3009 M ST NW #2 have accessible units?
No, 3009 M ST NW #2 does not have accessible units.
Does 3009 M ST NW #2 have units with dishwashers?
Yes, 3009 M ST NW #2 has units with dishwashers.
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