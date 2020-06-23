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9338 Farralone Avenue
Last updated July 16 2019 at 11:25 AM

9338 Farralone Avenue

9338 Farralone Avenue · No Longer Available
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Location

9338 Farralone Avenue, Los Angeles, CA 91311
Chatsworth

Amenities

granite counters
hardwood floors
garage
recently renovated
walk in closets
pool
Unit Amenities
air conditioning
fireplace
furnished
granite counters
hardwood floors
oven
range
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
parking
pool
garage
hot tub
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9338 Farralone Avenue have any available units?
9338 Farralone Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 9338 Farralone Avenue have?
Some of 9338 Farralone Avenue's amenities include granite counters, hardwood floors, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9338 Farralone Avenue currently offering any rent specials?
9338 Farralone Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 9338 Farralone Avenue pet-friendly?
No, 9338 Farralone Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 9338 Farralone Avenue offer parking?
Yes, 9338 Farralone Avenue offers parking.
Does 9338 Farralone Avenue have units with washers and dryers?
No, 9338 Farralone Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 9338 Farralone Avenue have a pool?
Yes, 9338 Farralone Avenue has a pool.
Does 9338 Farralone Avenue have accessible units?
No, 9338 Farralone Avenue does not have accessible units.
Does 9338 Farralone Avenue have units with dishwashers?
No, 9338 Farralone Avenue does not have units with dishwashers.
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