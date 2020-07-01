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23255 Windom Street
Last updated November 13 2019 at 5:57 AM

23255 Windom Street

23255 Windom Street · No Longer Available
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Location

23255 Windom Street, Los Angeles, CA 91304
West Hills

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
garage
air conditioning
fireplace
Unit Amenities
air conditioning
fireplace
patio / balcony
Property Amenities
on-site laundry
parking
garage
BEAUTIFUL CUL-DE-SAC HOUSE IN THE PRESTIGIOUS WEST HILLS NEIGHBORHOOD; 2736 SQ FT; GREAT INTERIOR LAYOUT INCLUDES SPACIOUS LIVING ROOM, FAMILY ROOM, FORMAL DINING ROOM, BREAKFAST NOOK, OPEN KITCHEN AS WELL AS 4 BEDROOMS & 3 BATHS; CATHEDRAL CEILINGS; WET BAR AND FIREPLACE IN FAMILY ROOM; MASTER BATH HAS SEPARATE TUB AND SHOWER; CENTRAL AIR; INDIVIDUAL LAUNDRY ROOM; 3-CAR ATTACHED GARAGE WITH A BONUS ROOM; BACK YARD WITH COVERED PATIO AND PAVER DECK; GRASS IS TO PUT IN SOON; NEAR PRESTIGIOUS CHAMINADE HIGH SCHOOL; EXCELLENT POMELO ELEMENTARY SCHOOL, HALE JUNIOR HIGH & AWARD-WINNING EL CAMINO HIGH SCHOOL; WALKING DISTANCE TO PARKS, SUPER MARKET, HOSPITAL, RESTAURANTS & POSTAL OFFICE; NEAR WEST FIELD SHOPPING CENTER, VILLAGE & WARNER CENTER; ENJOY WEST VALLEY SERENE LIFE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 23255 Windom Street have any available units?
23255 Windom Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 23255 Windom Street have?
Some of 23255 Windom Street's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 23255 Windom Street currently offering any rent specials?
23255 Windom Street is not currently offering any rent specials.
Is 23255 Windom Street pet-friendly?
No, 23255 Windom Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 23255 Windom Street offer parking?
Yes, 23255 Windom Street offers parking.
Does 23255 Windom Street have units with washers and dryers?
No, 23255 Windom Street does not offer units with in unit laundry.
Does 23255 Windom Street have a pool?
No, 23255 Windom Street does not have a pool.
Does 23255 Windom Street have accessible units?
No, 23255 Windom Street does not have accessible units.
Does 23255 Windom Street have units with dishwashers?
No, 23255 Windom Street does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 3 spaces/unit.
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