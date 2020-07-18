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20077 Pienza Lane
Last updated July 14 2020 at 7:30 AM

20077 Pienza Lane

20077 Pienza Lane · No Longer Available
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Location

20077 Pienza Lane, Los Angeles, CA 91326
Porter Ranch

Amenities

w/d hookup
patio / balcony
granite counters
garage
walk in closets
pool
Unit Amenities
carpet
granite counters
ice maker
oven
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
w/d hookup
Property Amenities
parking
pool
garage
hot tub
GORGEOUS 2 BEDROOM, 2.5 BATH HOME BUILT IN 2004 FOR RENT! OPEN FLOOR PLAN, HIGH CEILINGS, RECESSED LIGHTING, LIVING ROOM, GOURMET KITCHEN WITH GRANITE COUNTERS, LOFT OVERLOOKING POOL MAY BE USED AS 3RD BEDROOM, MASTER SUITE WITH WALK-IN CLOSET, TUMBLE TILED BACK SPLASH IN KITCHEN & BATHROOMS, PLUSH CARPET. 2 CAR ATTACHED GARAGE WITH DIRECT ACCESS. REFRIGERATOR INCLUDED; WASHER & DRYER HOOK UPS IN THE GARAGE. CLOSE TO SHOPPING, DINING & HIKING TRAILS. GREAT NEIGHBORHOOD WITH COMMUNITY SPARKLING POOL & SPA. THIS IS A MUST SEE!
PATIO IN BACKYARD WITH FRUIT TREE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 20077 Pienza Lane have any available units?
20077 Pienza Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 20077 Pienza Lane have?
Some of 20077 Pienza Lane's amenities include w/d hookup, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 20077 Pienza Lane currently offering any rent specials?
20077 Pienza Lane is not currently offering any rent specials.
Is 20077 Pienza Lane pet-friendly?
No, 20077 Pienza Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 20077 Pienza Lane offer parking?
Yes, 20077 Pienza Lane offers parking.
Does 20077 Pienza Lane have units with washers and dryers?
No, 20077 Pienza Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 20077 Pienza Lane have a pool?
Yes, 20077 Pienza Lane has a pool.
Does 20077 Pienza Lane have accessible units?
No, 20077 Pienza Lane does not have accessible units.
Does 20077 Pienza Lane have units with dishwashers?
No, 20077 Pienza Lane does not have units with dishwashers.
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