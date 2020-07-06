13215 Moorpark St

Amenities
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OPEN HOUSE FRIDAY MAY 27TH, FROM 10:30AM TO 1:30PM AND
OPEN HOUSE SATURDAY MAY 28TH, FROM 10:00AM TO 12:30PM - SCHEDULE AN APPOINTMENT TO VIEW SOONER!!
BEAUTIFUL 1 BEDROOM LOFT, 1 BATH APARTMENT IN THE HEART OF SHERMAN OAKS! APARTMENT IS CLOSE TO VENTURA BLVD, FREEWAYS, RESTAURANTS, CAFE, PARK AND MALL!!
UNIT FEATURES:
-1BD LOFT, 2 STORIES
-1.5 BATHROOMS
-MODERN HARDWOOD FLOORING
-CENTRAL HEATING AND AIR
-HUGE WALK-IN CLOSET
-LOVELY VANITY
-BRAND NEW CARPET IN BEDROOM AND ON STAIRS
-HIGH VAULTED CEILINGS
-MODERN FIREPLACE
-WET BAR STATION
-NEW AND MODERN LINEOLIUM IN BATHROOMS & KITCHEN
-NEW STAINLESS STEEL GAS STOVE
-NEW STAINLESS STEEL DISHWASHER
-NEW STAINLESS STEEL MICROWAVE
-TWO PARKING SPACES IN A GATED LOT
-CONTROLLED ACCESS
-WASHER/DRYER HOOK UPS IN UNIT
-LAUNDRY ROOM ONSITE
-PET FRIENDLY (continue reading for further information)
-16 UNIT BUILDING
-NO REFRIGERATOR IS INCLUDED
Rent: $1,850.00
Deposit: $1,850.00
Application Fee: $35 per each applicant over the age of 18.
Pets under 25 pounds accepted with $300 one-time or $25/mo. non-refundable pet rent for 1st year only.