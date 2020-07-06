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13215 Moorpark St
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

13215 Moorpark St

13215 W Moorpark St · No Longer Available
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Location

13215 W Moorpark St, Los Angeles, CA 91423
Sherman Oaks

Amenities

w/d hookup
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
parking
stainless steel
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
hardwood floors
microwave
range
refrigerator
walk in closets
w/d hookup
stainless steel
Property Amenities
on-site laundry
parking
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
***PLEASE READ ENTIRE AD BEFORE CALLING FOR AN APPOINTMENT*** . Call or email to make an appointment.

OPEN HOUSE FRIDAY MAY 27TH, FROM 10:30AM TO 1:30PM AND
OPEN HOUSE SATURDAY MAY 28TH, FROM 10:00AM TO 12:30PM - SCHEDULE AN APPOINTMENT TO VIEW SOONER!!

BEAUTIFUL 1 BEDROOM LOFT, 1 BATH APARTMENT IN THE HEART OF SHERMAN OAKS! APARTMENT IS CLOSE TO VENTURA BLVD, FREEWAYS, RESTAURANTS, CAFE, PARK AND MALL!!

UNIT FEATURES:
-1BD LOFT, 2 STORIES
-1.5 BATHROOMS
-MODERN HARDWOOD FLOORING
-CENTRAL HEATING AND AIR
-HUGE WALK-IN CLOSET
-LOVELY VANITY
-BRAND NEW CARPET IN BEDROOM AND ON STAIRS
-HIGH VAULTED CEILINGS
-MODERN FIREPLACE
-WET BAR STATION
-NEW AND MODERN LINEOLIUM IN BATHROOMS & KITCHEN
-NEW STAINLESS STEEL GAS STOVE
-NEW STAINLESS STEEL DISHWASHER
-NEW STAINLESS STEEL MICROWAVE
-TWO PARKING SPACES IN A GATED LOT
-CONTROLLED ACCESS
-WASHER/DRYER HOOK UPS IN UNIT
-LAUNDRY ROOM ONSITE
-PET FRIENDLY (continue reading for further information)
-16 UNIT BUILDING
-NO REFRIGERATOR IS INCLUDED

Rent: $1,850.00
Deposit: $1,850.00
Application Fee: $35 per each applicant over the age of 18.
Pets under 25 pounds accepted with $300 one-time or $25/mo. non-refundable pet rent for 1st year only.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 13215 Moorpark St have any available units?
13215 Moorpark St doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 13215 Moorpark St have?
Some of 13215 Moorpark St's amenities include w/d hookup, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 13215 Moorpark St currently offering any rent specials?
13215 Moorpark St is not currently offering any rent specials.
Is 13215 Moorpark St pet-friendly?
Yes, 13215 Moorpark St is pet friendly.
Does 13215 Moorpark St offer parking?
Yes, 13215 Moorpark St offers parking.
Does 13215 Moorpark St have units with washers and dryers?
No, 13215 Moorpark St does not offer units with in unit laundry.
Does 13215 Moorpark St have a pool?
No, 13215 Moorpark St does not have a pool.
Does 13215 Moorpark St have accessible units?
No, 13215 Moorpark St does not have accessible units.
Does 13215 Moorpark St have units with dishwashers?
Yes, 13215 Moorpark St has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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