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Irvine, CA
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812 Rockefeller
Last updated May 6 2019 at 2:23 AM

812 Rockefeller

812 Rockefeller · No Longer Available
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Location

812 Rockefeller, Irvine, CA 92612
Irvine Business Complex

Amenities

in unit laundry
granite counters
hardwood floors
garage
recently renovated
gym
Unit Amenities
carpet
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
basketball court
clubhouse
gym
parking
pool
garage
BUILT IN 2011 : AT CENTRAL PARK WEST IN THE CENTER OF IRVINE BUSINESS DISTRICT. BROWNSTONE INSPIRED TOWNHOUSE: MODEL Chelsa RESIDENT 3. APPROVE 2328 SQ/FT: 3 BEDROOMS ALL SUITE, 3.5 BATH, TECH CENTER, SUPER LARGE DOWNSTAIRS BONUS ROOM AND A 2 CAR SIDE X SIDE ATTACHED GARAGE. WOOD FLOORING IN DOWNSTAIRS LIVING ROOM AND UPGRADED CARPET THROUGHOUT. BLACK GRANITE COUNTER TOP IN KITCHEN WITH GOURMET COOK APPLIANCES. (FRIDGE,MICROWAVE,STOVE,SINKS) MASTER BEDROOM AND GUEST ROOM WITH BEAUTIFUL CITY AND PARK VIEW. MINUTE TO FASHION ISLAND AND SOUTH COAST PLAZA. THE COMMUNITY ALSO BOAST A 8000 SQ/FT STATE OF THE ART CLUBHOUSE THAT INCLUDE SWIMMING POOL, EXERCISE ROOM, BASKETBALL COURT AND BEAUTIFUL LOUNGE AREA. RENTAL INCLUDE WASHER AND DRYER+REFRIGERATOR

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 812 Rockefeller have any available units?
812 Rockefeller doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Irvine, CA.
What amenities does 812 Rockefeller have?
Some of 812 Rockefeller's amenities include in unit laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 812 Rockefeller currently offering any rent specials?
812 Rockefeller is not currently offering any rent specials.
Is 812 Rockefeller pet-friendly?
No, 812 Rockefeller is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Irvine.
Does 812 Rockefeller offer parking?
Yes, 812 Rockefeller offers parking.
Does 812 Rockefeller have units with washers and dryers?
Yes, 812 Rockefeller offers units with in unit laundry.
Does 812 Rockefeller have a pool?
Yes, 812 Rockefeller has a pool.
Does 812 Rockefeller have accessible units?
No, 812 Rockefeller does not have accessible units.
Does 812 Rockefeller have units with dishwashers?
No, 812 Rockefeller does not have units with dishwashers.
Does 812 Rockefeller have units with air conditioning?
No, 812 Rockefeller does not have units with air conditioning.
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