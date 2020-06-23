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Irvine, CA
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31 Bell Chime
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

31 Bell Chime

31 Bell Chime · No Longer Available
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Location

31 Bell Chime, Irvine, CA 92618
Portola Springs

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
hardwood floors
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
clubhouse
on-site laundry
parking
pool
garage
tennis court
BEAUTIFUL DETACHED CONDO IN NEWER COMMUNITY OF PORTOLA SPRINGS***FEW STEPS TO COMMUNITY PARK & EXCELLENT AMENITIES INCLUDING TENNIS COURT, POOL, CLUB HOUSE***SHORT WALKING DISTANCE TO TOP RANKING ELEMENTARY SCHOOL***HOME FEATURES 3 BED+2.5 BATH+2 CAR ATTACHED GARAGE W/1,790 SF OF LIVING SPACE WHICH FEELS MUCH BIGGER***MANY UPGRADES FEATURES INCLUDING BEAUTIFUL MAPLE HARDWOOD FLOOR DOWNSTAIRS THROUGHOUT, PARTIAL PLANTATION SHUTTERS, RECESSED LIGHTS, CROWN MOLDING, ETC***BEAUTIFUL KITCHEN W/UPGRADED CABINETS, THREE PENDANT LIGHTS, GRANITE COUNTER TOP, BIG CENTER ISLAND, SS APPLIANCES INCLUDING REFRIGERATOR***DINING AREA W/WIDE SLIDING GLASS DOOR TO GOOD SIZE OF PATIO***ALL GOOD SIZE OF BEDROOMS UPSTAIRS***LAUNDRY ROOM IS ON BEDROOM LEVEL***SMALL SPACE FOR DESK IS ENOUGH FOR HOME TECH CENTER***MUST SEE***IMMEDIATE POSSESSION IS READY***

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 31 Bell Chime have any available units?
31 Bell Chime doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Irvine, CA.
What amenities does 31 Bell Chime have?
Some of 31 Bell Chime's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 31 Bell Chime currently offering any rent specials?
31 Bell Chime isn't currently offering any rent specials.
Is 31 Bell Chime pet-friendly?
No, 31 Bell Chime is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Irvine.
Does 31 Bell Chime offer parking?
Yes, 31 Bell Chime does offer parking.
Does 31 Bell Chime have units with washers and dryers?
No, 31 Bell Chime does not offer units with in unit laundry.
Does 31 Bell Chime have a pool?
Yes, 31 Bell Chime has a pool.
Does 31 Bell Chime have accessible units?
No, 31 Bell Chime does not have accessible units.
Does 31 Bell Chime have units with dishwashers?
Yes, 31 Bell Chime has units with dishwashers.
Does 31 Bell Chime have units with air conditioning?
No, 31 Bell Chime does not have units with air conditioning.
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