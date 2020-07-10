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Irvine, CA
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126 Messenger
Last updated June 1 2020 at 3:05 PM

126 Messenger

126 Messenger · No Longer Available
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Location

126 Messenger, Irvine, CA 92618
Orange County Great Park

Amenities

on-site laundry
hardwood floors
new construction
garage
recently renovated
walk in closets
Unit Amenities
hardwood floors
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
on-site laundry
parking
pool
garage
hot tub
new construction
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 126 Messenger have any available units?
126 Messenger doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Irvine, CA.
What amenities does 126 Messenger have?
Some of 126 Messenger's amenities include on-site laundry, hardwood floors, and new construction. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 126 Messenger currently offering any rent specials?
126 Messenger is not currently offering any rent specials.
Is 126 Messenger pet-friendly?
No, 126 Messenger is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Irvine.
Does 126 Messenger offer parking?
Yes, 126 Messenger offers parking.
Does 126 Messenger have units with washers and dryers?
No, 126 Messenger does not offer units with in unit laundry.
Does 126 Messenger have a pool?
Yes, 126 Messenger has a pool.
Does 126 Messenger have accessible units?
No, 126 Messenger does not have accessible units.
Does 126 Messenger have units with dishwashers?
No, 126 Messenger does not have units with dishwashers.
Does 126 Messenger have units with air conditioning?
No, 126 Messenger does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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