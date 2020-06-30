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Chandler, AZ
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700 N DOBSON Road
Last updated January 10 2020 at 12:01 AM

700 N DOBSON Road

700 North Dobson Road · No Longer Available
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Location

700 North Dobson Road, Chandler, AZ 85224

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
walk in closets
pool
hot tub
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
microwave
oven
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
pool
bbq/grill
garage
hot tub
****DESIRED CHANDLER LOCATION****LA GLORIETA GATED COMMUNITY****CUSTOM HOME****PREMIER DEVELOPMENT****4 BDRM, 3.5 BATH,BASEMENT HOME,SPACIOUS 4507 SQFT, OPEN FLRPLN,LARGE KITCHEN W/NEW OVENS,BUILT-IN SUBZERO FRIG,GAS COOKTOP,PANTRY, BRKFST BAR,EAT-IN KITCHEN,LARGE FAMILY RM W/FIREPLACE,10 FOOT CEILINGS,FORMAL LIVING&DINING RMS, SPACIOUS MASTER SUITE W/COZY FIREPLACE,DBL SINKS,SEPARATE WALK-IN SHOWER,JETTED TUB,LARGE WALK-IN CLOSET&PRIVATE TOILET,GUEST RM W/PRIVATE BATH, LAUNDRY RM W/STORAGE CABINETS&WASH SINK,BASEMENT WITH 2 BDRMS&3RD BATH,GAME RM W/FIREPLACE,ADDIT KITCHEN&WALKOUT PATIO,FANTASTIC OUTDOOR LIVING,LUSH LANDSCAPING, PRIVATE POOL&SPA,COVERED PATIO,3 CAR GARAGE W/DETACHED 4 CAR GARAGE,A MUST SEE,FIGS&MEAS APPROX

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 700 N DOBSON Road have any available units?
700 N DOBSON Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Chandler, AZ.
How much is rent in Chandler, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chandler Rent Report.
What amenities does 700 N DOBSON Road have?
Some of 700 N DOBSON Road's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 700 N DOBSON Road currently offering any rent specials?
700 N DOBSON Road is not currently offering any rent specials.
Is 700 N DOBSON Road pet-friendly?
No, 700 N DOBSON Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chandler.
Does 700 N DOBSON Road offer parking?
Yes, 700 N DOBSON Road offers parking.
Does 700 N DOBSON Road have units with washers and dryers?
No, 700 N DOBSON Road does not offer units with in unit laundry.
Does 700 N DOBSON Road have a pool?
Yes, 700 N DOBSON Road has a pool.
Does 700 N DOBSON Road have accessible units?
No, 700 N DOBSON Road does not have accessible units.
Does 700 N DOBSON Road have units with dishwashers?
Yes, 700 N DOBSON Road has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.
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