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Seattle, WA
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11832 31st Pl NE
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

11832 31st Pl NE

11832 31st Place Northeast · No Longer Available
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Location

11832 31st Place Northeast, Seattle, WA 98125
Meadowbrook

Amenities

in unit laundry
garbage disposal
dishwasher
gym
fireplace
microwave
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
garbage disposal
in unit laundry
microwave
oven
range
refrigerator
Property Amenities
gym
BIG 2 FLOOR HOME, EVERYTHING NEAR,STUDNTS WELCM - Property Id: 90778

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Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/90778
Property Id 90778

No Dogs Allowed

(RLNE4576309)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 11832 31st Pl NE have any available units?
11832 31st Pl NE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Seattle, WA.
How much is rent in Seattle, WA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Seattle Rent Report.
What amenities does 11832 31st Pl NE have?
Some of 11832 31st Pl NE's amenities include in unit laundry, garbage disposal, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 11832 31st Pl NE currently offering any rent specials?
11832 31st Pl NE isn't currently offering any rent specials.
Is 11832 31st Pl NE pet-friendly?
No, 11832 31st Pl NE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Seattle.
Does 11832 31st Pl NE offer parking?
No, 11832 31st Pl NE does not offer parking.
Does 11832 31st Pl NE have units with washers and dryers?
Yes, 11832 31st Pl NE offers units with in unit laundry.
Does 11832 31st Pl NE have a pool?
No, 11832 31st Pl NE does not have a pool.
Does 11832 31st Pl NE have accessible units?
No, 11832 31st Pl NE does not have accessible units.
Does 11832 31st Pl NE have units with dishwashers?
Yes, 11832 31st Pl NE has units with dishwashers.
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