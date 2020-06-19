All apartments in Alexandria
Find more places like 1903 MAIN LINE BOULEVARD.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Alexandria, VA
/
1903 MAIN LINE BOULEVARD
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

1903 MAIN LINE BOULEVARD

1903 Main Line Bv · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Alexandria
See all
Potomac Yard - Potomac Greens
See all
Apartments with Parking
See all
2 Bedrooms
See all
Pet Friendly Places
See all

Location

1903 Main Line Bv, Alexandria, VA 22301
Potomac Yard - Potomac Greens

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
Unit Amenities
carpet
dishwasher
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
pet friendly
STUNNING TOWN-HOME STYLE CONDO ~ BUILT IN 2015 ~ OPEN FLOOR PLAN ~ HARDWOOD FLOORS THROUGH OUT THE MAIN LEVEL ~ KITCHEN WITH HUGE ISLAND, GRANITE COUNTER, STAINLESS-STEEL APPLIANCES, PANTRY ~ GORGEOUS BATHROOMS, SPECIOUS MASTER BEDROOM WITH WALKING IN CLOSET ~ MASTER BATH WITH DOUBLE VANITIES ~ BALCONY OFF MASTER BEDROOM ~ 1 CAR GARAGE & DRIVE WAY PARKING. PETS ALLOWED CASE BY CASE WITH DEPOSIT (NO CATS). MAXIMUM 2 UNRELATED ADULTS. MAXIMUM 2 INCOMES TO QUALIFY. CARPETS WILL BE PROFESSIONALLY CLEANED BEFORE NEW TENANT MOVES IN. EMAIL ALL QUESTIONS TO LISTINGAGENT@PROMAXREALTORS.COM

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1903 MAIN LINE BOULEVARD have any available units?
1903 MAIN LINE BOULEVARD doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Alexandria, VA.
How much is rent in Alexandria, VA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Alexandria Rent Report.
What amenities does 1903 MAIN LINE BOULEVARD have?
Some of 1903 MAIN LINE BOULEVARD's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1903 MAIN LINE BOULEVARD currently offering any rent specials?
1903 MAIN LINE BOULEVARD is not currently offering any rent specials.
Is 1903 MAIN LINE BOULEVARD pet-friendly?
Yes, 1903 MAIN LINE BOULEVARD is pet friendly.
Does 1903 MAIN LINE BOULEVARD offer parking?
Yes, 1903 MAIN LINE BOULEVARD offers parking.
Does 1903 MAIN LINE BOULEVARD have units with washers and dryers?
Yes, 1903 MAIN LINE BOULEVARD offers units with in unit laundry.
Does 1903 MAIN LINE BOULEVARD have a pool?
No, 1903 MAIN LINE BOULEVARD does not have a pool.
Does 1903 MAIN LINE BOULEVARD have accessible units?
No, 1903 MAIN LINE BOULEVARD does not have accessible units.
Does 1903 MAIN LINE BOULEVARD have units with dishwashers?
Yes, 1903 MAIN LINE BOULEVARD has units with dishwashers.
Helpful Articles
How to Write a Rental Reference Letter from a Colleague (sample)
7 Amenities That Will Make You Want to Rent Forever
Best Cities for Families 2019
Need a Roommate Agreement? (Template)
How to Rent an Apartment Out of State
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Meridian at Braddock Station
1200 First St
Alexandria, VA 22314
Riverside Apartments
5860 Cameron Run Ter
Alexandria, VA 22303
Reserve at Potomac Yard
3700 Jefferson Davis Hwy
Alexandria, VA 22305
Brookville Townhomes
5402 Taney Ave
Alexandria, VA 22304
The Asher
620 N Fayette St
Alexandria, VA 22314
Kings Gardens
6300 S Kings Hwy
Alexandria, VA 22306
Station 650
650 Potomac Avenue
Alexandria, VA 22301
Edlandria
6198 Edsall Rd
Alexandria, VA 22304

Similar Pages

Alexandria 1 BedroomsAlexandria 2 Bedrooms
Alexandria Apartments with ParkingAlexandria Pet Friendly Places
Alexandria Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Washington, DCArlington, VASilver Spring, MDRockville, MD
Bethesda, MDReston, VANorth Bethesda, MDFairfax, VA
Waldorf, MDWheaton, MDHyattsville, MDTysons Corner, VA

Nearby Neighborhoods

Del RayLondon Park ApartmentsLarchmont Village Apartments West
Eisenhower East Carlyle DistrictBraddock Road MetroOld Town
Brookville Seminary ValleySouthwest Quadrant

Apartments Near Colleges

Marymount UniversityAmerican University
Catholic University of AmericaUniversity of the District of Columbia
George Washington University