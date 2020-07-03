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630 Blaylock Drive
Last updated February 14 2020 at 6:00 AM

630 Blaylock Drive

630 Blaylock Drive · No Longer Available
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Location

630 Blaylock Drive, Dallas, TX 75203
Lake Cliff

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
recently renovated
stainless steel
range
Unit Amenities
dishwasher
in unit laundry
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 630 Blaylock Drive have any available units?
630 Blaylock Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Dallas, TX.
How much is rent in Dallas, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Dallas Rent Report.
What amenities does 630 Blaylock Drive have?
Some of 630 Blaylock Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 630 Blaylock Drive currently offering any rent specials?
630 Blaylock Drive is not currently offering any rent specials.
Is 630 Blaylock Drive pet-friendly?
No, 630 Blaylock Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Dallas.
Does 630 Blaylock Drive offer parking?
No, 630 Blaylock Drive does not offer parking.
Does 630 Blaylock Drive have units with washers and dryers?
Yes, 630 Blaylock Drive offers units with in unit laundry.
Does 630 Blaylock Drive have a pool?
No, 630 Blaylock Drive does not have a pool.
Does 630 Blaylock Drive have accessible units?
No, 630 Blaylock Drive does not have accessible units.
Does 630 Blaylock Drive have units with dishwashers?
Yes, 630 Blaylock Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
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