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5410 Woodrow Ave
Last updated June 7 2020 at 9:54 AM

5410 Woodrow Ave

5410 Woodrow Avenue · No Longer Available
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Location

5410 Woodrow Avenue, Austin, TX 78756
Brentwood

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
5410 Woodrow Ave Available 07/01/20 LARGE 2/1 HOUSE W/OFFICE/FLEX AREA OFF EACH BEDRM W/ENTRANCES TO DECK, PATIO - AVAILABLE JULY 1. GREAT LOCATION, HOT NORTH LOOP AREA! CHARMING UPDATED COTTAGE, 1250 SF 2 BEDROOMS, 1 BATH, GORGEOUS HARDWOOD FLOORS, GRANITE COUNTERS, LARGE KITCHEN WITH GAS STOVE, MICROWAVE, DISHWASHER, PANTRY, DRY BAR, FRONT PORCH, LARGE BACK DECK, FLEXIBLE FLOOR PLAN WITH OFFICE/FLEX SPACES OFF EACH BEDROOM THAT HAVE ENTRANCES TO BACK DECK & PATIO, 2 PRIVATE FENCED YARD W/FIG AND PEACH TREES, STORAGE ROOM, OFF STREET PARKING, INDOOR UTILITY WITH STACKABLE WASHER & DRYER, CLOSE TO MANY COFFEE HOUSES(THUNDERBIRD & MONKEYS NEST), EATERIES(LUCY'S, TITAYA'S, PINTHOUSE, PIKNIK), BARS(LITTLE WOODROWS & GINNY'S LITTLE LONGHORN) AND SHOPPING(HEB). ON #5 BUS ROUTE (TO UT AND CAPITAL)

(RLNE4844864)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5410 Woodrow Ave have any available units?
5410 Woodrow Ave doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Austin, TX.
How much is rent in Austin, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Austin Rent Report.
What amenities does 5410 Woodrow Ave have?
Some of 5410 Woodrow Ave's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5410 Woodrow Ave currently offering any rent specials?
5410 Woodrow Ave is not currently offering any rent specials.
Is 5410 Woodrow Ave pet-friendly?
Yes, 5410 Woodrow Ave is pet friendly.
Does 5410 Woodrow Ave offer parking?
Yes, 5410 Woodrow Ave offers parking.
Does 5410 Woodrow Ave have units with washers and dryers?
Yes, 5410 Woodrow Ave offers units with in unit laundry.
Does 5410 Woodrow Ave have a pool?
No, 5410 Woodrow Ave does not have a pool.
Does 5410 Woodrow Ave have accessible units?
No, 5410 Woodrow Ave does not have accessible units.
Does 5410 Woodrow Ave have units with dishwashers?
Yes, 5410 Woodrow Ave has units with dishwashers.
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