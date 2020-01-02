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Edmond, OK
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2832 Pacifica Lane
Last updated June 15 2020 at 5:11 PM

2832 Pacifica Lane

2832 Pacifica Ln · (405) 735-8713
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Location

2832 Pacifica Ln, Edmond, OK 73034
Glendale Acres

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

4 Bedrooms

Unit 2832 Pacifica Lane · Avail. now

$2,115

Click to see floorplan

4 Bed · 2 Bath · 1867 sqft

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Amenities

patio / balcony
granite counters
pet friendly
garage
stainless steel
walk in closets
Unit Amenities
ceiling fan
granite counters
patio / balcony
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
pet friendly
parking
pool
garage
FOR LEASE: 2832 PACIFICA LN EDMOND, OK. 73044 3 OR 4 BDRM - 2832 PACIFICIA LANE EDMOND, OK. 73044
INSPIRADA ADDITION
North side of Covell between Bryant & Coltrane.

NEWER HOME BUILT 2016
1867 SQFT
3 BEDROOM OR 4 (STUDY HAS A CLOSET
2 BATHROOMS
2 CAR GARAGE

LOADED WITH AMENITIES THE 4TH BEDROOM IS OFF OF THE ENTRY AND WOULD MAKE A GREAT STUDY - DOES HAVE A CLOSET AND CEILING FAN*MASTER SUITE IS SEPARATE WITH DOUBLE VANITIES, WHIRLPOOL TUB, SHOWER AND SEPARATE WALK-IN CLOSETS*AWESOME QUALITY AND BUILT-INS THROUGHOUT*KITCHEN HAS SPACIOUS ISLAND/BAR AREA, GRANITE, STAINLESS APPLIANCES AND EATING AREA*SPACIOUS COVERED BACK PATIO*WOOD STYLE TILE THROUGHOUT MUCH OF MAIN LIVING AREAS*WONDERFUL LOCATION IN NE EDMOND*CLOSE TO HIGHWAYS, RESTAURANTS, SHOPPING, SCHOOLS, ETC.
LOW MAINTENANCE SMALL YARD

$2115.00 MONTHLY RENT
$2115.00 DEPOSIT
$500.00 PET FEE (NO CATS)
$35.00 APPLICATION FEE
APPLY ONLINE AT WWW.HALLMARKOK.COM

CALL TO SEE THIS HOME OR FOR MORE INFORMATION
405-474-8058 Call or Text JAY !!!

HALLMARK PROPERTY MANAGEMENT
405-735-8711

No Cats Allowed

(RLNE2445019)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2832 Pacifica Lane have any available units?
2832 Pacifica Lane has a unit available for $2,115 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Edmond, OK?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Edmond Rent Report.
What amenities does 2832 Pacifica Lane have?
Some of 2832 Pacifica Lane's amenities include patio / balcony, granite counters, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2832 Pacifica Lane currently offering any rent specials?
2832 Pacifica Lane isn't currently offering any rent specials.
Is 2832 Pacifica Lane pet-friendly?
Yes, 2832 Pacifica Lane is pet friendly.
Does 2832 Pacifica Lane offer parking?
Yes, 2832 Pacifica Lane does offer parking.
Does 2832 Pacifica Lane have units with washers and dryers?
No, 2832 Pacifica Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 2832 Pacifica Lane have a pool?
Yes, 2832 Pacifica Lane has a pool.
Does 2832 Pacifica Lane have accessible units?
No, 2832 Pacifica Lane does not have accessible units.
Does 2832 Pacifica Lane have units with dishwashers?
No, 2832 Pacifica Lane does not have units with dishwashers.
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