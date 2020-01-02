2832 Pacifica Lane

Amenities
FOR LEASE: 2832 PACIFICA LN EDMOND, OK. 73044 3 OR 4 BDRM - 2832 PACIFICIA LANE EDMOND, OK. 73044
INSPIRADA ADDITION
North side of Covell between Bryant & Coltrane.
NEWER HOME BUILT 2016
1867 SQFT
3 BEDROOM OR 4 (STUDY HAS A CLOSET
2 BATHROOMS
2 CAR GARAGE
LOADED WITH AMENITIES THE 4TH BEDROOM IS OFF OF THE ENTRY AND WOULD MAKE A GREAT STUDY - DOES HAVE A CLOSET AND CEILING FAN*MASTER SUITE IS SEPARATE WITH DOUBLE VANITIES, WHIRLPOOL TUB, SHOWER AND SEPARATE WALK-IN CLOSETS*AWESOME QUALITY AND BUILT-INS THROUGHOUT*KITCHEN HAS SPACIOUS ISLAND/BAR AREA, GRANITE, STAINLESS APPLIANCES AND EATING AREA*SPACIOUS COVERED BACK PATIO*WOOD STYLE TILE THROUGHOUT MUCH OF MAIN LIVING AREAS*WONDERFUL LOCATION IN NE EDMOND*CLOSE TO HIGHWAYS, RESTAURANTS, SHOPPING, SCHOOLS, ETC.
LOW MAINTENANCE SMALL YARD
$2115.00 MONTHLY RENT
$2115.00 DEPOSIT
$500.00 PET FEE (NO CATS)
$35.00 APPLICATION FEE
APPLY ONLINE AT WWW.HALLMARKOK.COM
CALL TO SEE THIS HOME OR FOR MORE INFORMATION
405-474-8058 Call or Text JAY !!!
HALLMARK PROPERTY MANAGEMENT
405-735-8711
No Cats Allowed
(RLNE2445019)