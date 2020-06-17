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414 EAST 77TH STREET
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414 EAST 77TH STREET

414 East 77th Street · (347) 219-1297
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414 East 77th Street, New York, NY 10075
Upper East Side

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hardwood floors
recently renovated
elevator
Unit Amenities
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Property Amenities
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NEW TO THE MARKET. THIS FANTASTIC STUDIO ON 77TH AND 1ST. HAS HIGH CEILINGS, AN ARCHED ENTRANCE THAT SEPARATES THE KITCHEN AND LIVING AREA GIVING IT A 1BR FEEL. THE SUNNY LIVING AREA HAS BEAUTIFUL HARDWOOD FLOORS, IS SPACIOUS WITH 2 CLOSETS AND OVERHEAD COMPARTMENTS. THERE'S AN ELEVATOR AND LAUNDRY IN THE BUILDING. WE COVER GAS, HEAT, AND HOT WATER. MINUTES AWAY FROM THE NEW Q TRAIN, 2ND AVENUE LINE. CALL OR TEXT ALEX AT 347-219-1297 AND SCHEDULE TIME TO SEE THIS PLACE BEFORE IT'S GONE. RM43786

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 414 EAST 77TH STREET have any available units?
414 EAST 77TH STREET doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in New York, NY.
How much is rent in New York, NY?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly New York Rent Report.
Is 414 EAST 77TH STREET currently offering any rent specials?
414 EAST 77TH STREET isn't currently offering any rent specials.
Is 414 EAST 77TH STREET pet-friendly?
No, 414 EAST 77TH STREET is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in New York.
Does 414 EAST 77TH STREET offer parking?
No, 414 EAST 77TH STREET does not offer parking.
Does 414 EAST 77TH STREET have units with washers and dryers?
No, 414 EAST 77TH STREET does not offer units with in unit laundry.
Does 414 EAST 77TH STREET have a pool?
No, 414 EAST 77TH STREET does not have a pool.
Does 414 EAST 77TH STREET have accessible units?
No, 414 EAST 77TH STREET does not have accessible units.
Does 414 EAST 77TH STREET have units with dishwashers?
No, 414 EAST 77TH STREET does not have units with dishwashers.
Does 414 EAST 77TH STREET have units with air conditioning?
No, 414 EAST 77TH STREET does not have units with air conditioning.
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