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180 JOHN
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180 JOHN

180 John Street · (917) 436-9219
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180 John Street, New York, NY 10038
Financial District

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Amenities

on-site laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
hardwood floors
microwave
patio / balcony
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
clubhouse
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on-site laundry
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 180 JOHN have any available units?
180 JOHN doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in New York, NY.
How much is rent in New York, NY?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly New York Rent Report.
What amenities does 180 JOHN have?
Some of 180 JOHN's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 180 JOHN currently offering any rent specials?
180 JOHN isn't currently offering any rent specials.
Is 180 JOHN pet-friendly?
No, 180 JOHN is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in New York.
Does 180 JOHN offer parking?
No, 180 JOHN does not offer parking.
Does 180 JOHN have units with washers and dryers?
No, 180 JOHN does not offer units with in unit laundry.
Does 180 JOHN have a pool?
No, 180 JOHN does not have a pool.
Does 180 JOHN have accessible units?
No, 180 JOHN does not have accessible units.
Does 180 JOHN have units with dishwashers?
Yes, 180 JOHN has units with dishwashers.
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