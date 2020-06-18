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170 W 23rd St 11A
Last updated June 15 2020 at 5:22 PM

170 W 23rd St 11A

170 W 23rd St · (917) 530-8943
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Location

170 W 23rd St, New York, NY 10011
Chelsea

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

1 Bedroom

Unit Unit 11A · Avail. now

$3,900

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1 Bed · 1 Bath · 700 sqft

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Amenities

on-site laundry
dishwasher
parking
recently renovated
gym
doorman
Unit Amenities
dishwasher
furnished
microwave
oven
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
clubhouse
doorman
gym
on-site laundry
parking
valet service
LUXURY 1 BDR IN CHELSEA, DOORMAN, GYM, ROOFDECK - Property Id: 206312

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01604501
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/206312
Property Id 206312

(RLNE5859617)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 170 W 23rd St 11A have any available units?
170 W 23rd St 11A has a unit available for $3,900 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in New York, NY?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly New York Rent Report.
What amenities does 170 W 23rd St 11A have?
Some of 170 W 23rd St 11A's amenities include on-site laundry, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 170 W 23rd St 11A currently offering any rent specials?
170 W 23rd St 11A isn't currently offering any rent specials.
Is 170 W 23rd St 11A pet-friendly?
No, 170 W 23rd St 11A is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in New York.
Does 170 W 23rd St 11A offer parking?
Yes, 170 W 23rd St 11A does offer parking.
Does 170 W 23rd St 11A have units with washers and dryers?
No, 170 W 23rd St 11A does not offer units with in unit laundry.
Does 170 W 23rd St 11A have a pool?
No, 170 W 23rd St 11A does not have a pool.
Does 170 W 23rd St 11A have accessible units?
No, 170 W 23rd St 11A does not have accessible units.
Does 170 W 23rd St 11A have units with dishwashers?
Yes, 170 W 23rd St 11A has units with dishwashers.
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