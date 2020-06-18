170 W 23rd St 11A

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LUXURY 1 BDR IN CHELSEA, DOORMAN, GYM, ROOFDECK - Property Id: 206312
NO FEE!
GORGEOUS 1 BEDROOM 1 FULL BATH I A PRIME LOCATION CHELSEA
NEWLY RENOVATED APARTMENT, SPACIOUS 1 BEDROOM AND LIVING ROOM WITH GREAT NATURAL SUNLIGHT
MODERN KITCHEN, BREAKFAST BAR AND FULL APPLIANCES.
GREAT CLOSETS SPACE
24/7 DOORMAN, VALET SERVICE, LAUNDRY ROOM, PACKAGE ROOM, PARKING, RESIDENTS LOUNGE, LIVE IN SUPER, GYM (NO EXTRA FEE), AMAZING FURNISHED ROOFDECK
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01604501
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Property Id 206312
(RLNE5859617)