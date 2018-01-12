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Summerlin South, NV
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2170 Spurs Court
Last updated June 17 2020 at 5:23 AM

2170 Spurs Court

2170 South Spurs Court · (702) 806-8206
COVID-19 Update
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Location

2170 South Spurs Court, Summerlin South, NV 89135
Mira Villas

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$1,800

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2 Bed · 4 Bath · 1348 sqft

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Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
ceiling fan
bbq/grill
Unit Amenities
bathtub
ceiling fan
dishwasher
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
bbq/grill
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2170 Spurs Court have any available units?
2170 Spurs Court has a unit available for $1,800 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 2170 Spurs Court have?
Some of 2170 Spurs Court's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2170 Spurs Court currently offering any rent specials?
2170 Spurs Court isn't currently offering any rent specials.
Is 2170 Spurs Court pet-friendly?
No, 2170 Spurs Court is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Summerlin South.
Does 2170 Spurs Court offer parking?
Yes, 2170 Spurs Court does offer parking.
Does 2170 Spurs Court have units with washers and dryers?
No, 2170 Spurs Court does not offer units with in unit laundry.
Does 2170 Spurs Court have a pool?
No, 2170 Spurs Court does not have a pool.
Does 2170 Spurs Court have accessible units?
No, 2170 Spurs Court does not have accessible units.
Does 2170 Spurs Court have units with dishwashers?
Yes, 2170 Spurs Court has units with dishwashers.
Does 2170 Spurs Court have units with air conditioning?
No, 2170 Spurs Court does not have units with air conditioning.
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