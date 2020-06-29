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605 HARVEY STREET
Last updated March 13 2020 at 10:58 PM

605 HARVEY STREET

605 Harvey Street · No Longer Available
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Location

605 Harvey Street, Baltimore, MD 21230
Riverside

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
stainless steel
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
GREAT LOCATION IN A QUITE NEIGHBORHOOD AND AMAZING VIEWS FROM YOUR ROOF TOP DECK OVERLOOKING THE BALTIMORE INNER HARBOR AND SKYLINE! THIS HOUSE IS PERFECT FOR ROOMMATES WITH ONE BED AND BATH IN THE BASEMENT WITH A SEPARATE ENTRANCE IF NEEDED, AND ONE BED AND BATH ON THE SECOND FLOOR. THE HOME FEATURES GRANITE COUNTERS AND STAINLESS STEEL APPLIANCES. CENTRAL AC, HARDWOOD FLOORS IN THE LIVING ROOM AND UPPER BEDROOMS, TILE BATHROOMS AND KITCHEN. YOU WILL HAVE A BLAST ON THE DECK THIS SUMMER!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 605 HARVEY STREET have any available units?
605 HARVEY STREET doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Baltimore, MD.
How much is rent in Baltimore, MD?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Baltimore Rent Report.
What amenities does 605 HARVEY STREET have?
Some of 605 HARVEY STREET's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 605 HARVEY STREET currently offering any rent specials?
605 HARVEY STREET is not currently offering any rent specials.
Is 605 HARVEY STREET pet-friendly?
No, 605 HARVEY STREET is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Baltimore.
Does 605 HARVEY STREET offer parking?
No, 605 HARVEY STREET does not offer parking.
Does 605 HARVEY STREET have units with washers and dryers?
Yes, 605 HARVEY STREET offers units with in unit laundry.
Does 605 HARVEY STREET have a pool?
No, 605 HARVEY STREET does not have a pool.
Does 605 HARVEY STREET have accessible units?
No, 605 HARVEY STREET does not have accessible units.
Does 605 HARVEY STREET have units with dishwashers?
Yes, 605 HARVEY STREET has units with dishwashers.
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