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2317 BOSTON STREET
Last updated June 2 2020 at 6:29 AM

2317 BOSTON STREET

2317 Boston Street · No Longer Available
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Location

2317 Boston Street, Baltimore, MD 21224
Canton

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
Unit Amenities
bathtub
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
ice maker
in unit laundry
oven
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2317 BOSTON STREET have any available units?
2317 BOSTON STREET doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Baltimore, MD.
How much is rent in Baltimore, MD?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Baltimore Rent Report.
What amenities does 2317 BOSTON STREET have?
Some of 2317 BOSTON STREET's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2317 BOSTON STREET currently offering any rent specials?
2317 BOSTON STREET is not currently offering any rent specials.
Is 2317 BOSTON STREET pet-friendly?
No, 2317 BOSTON STREET is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Baltimore.
Does 2317 BOSTON STREET offer parking?
Yes, 2317 BOSTON STREET offers parking.
Does 2317 BOSTON STREET have units with washers and dryers?
Yes, 2317 BOSTON STREET offers units with in unit laundry.
Does 2317 BOSTON STREET have a pool?
No, 2317 BOSTON STREET does not have a pool.
Does 2317 BOSTON STREET have accessible units?
No, 2317 BOSTON STREET does not have accessible units.
Does 2317 BOSTON STREET have units with dishwashers?
Yes, 2317 BOSTON STREET has units with dishwashers.
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