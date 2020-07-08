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217 GRUNDY STREET
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217 GRUNDY STREET

217 Grundy Street · No Longer Available
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Location

217 Grundy Street, Baltimore, MD 21224
Brewer's Hill

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
ceiling fan
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
garage
STUNNING 2 BEDROOM, 2 FULL BATH, 2 HALF BATH TOWNHOME IN BREWERS HILL!! THIS HOME FEATURES SPACIOUS LIVING ROOM WITH CHAIR RAILING, EXPOSED BRICK WALL, HARDWOOD FLOORS AND GORGEOUS COFFERED CEILINGS--KITCHEN WITH HARDWOOD FLOORS, COFFERED CEILING, CHAIR RAILING AND SS APPLIANCES. THE UPPER LEVEL FEATURES TWO BEDROOMS WITH CARPET AND ATTACHED FULL BATHROOMS. PARTIALLY FINISHED LOWER LEVEL WITH CARPET, HALF BATHROOM AND LAUNDRY--PARTIALLY COVERED PATIO OUT BACK WITH FENCED REAR YARD. GARAGE NOT INCLUDED. ACCEPTING CREDIT SCORES ABOVE 620. SCHEDULE YOUR SHOWING TODAY!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 217 GRUNDY STREET have any available units?
217 GRUNDY STREET doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Baltimore, MD.
How much is rent in Baltimore, MD?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Baltimore Rent Report.
What amenities does 217 GRUNDY STREET have?
Some of 217 GRUNDY STREET's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 217 GRUNDY STREET currently offering any rent specials?
217 GRUNDY STREET is not currently offering any rent specials.
Is 217 GRUNDY STREET pet-friendly?
No, 217 GRUNDY STREET is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Baltimore.
Does 217 GRUNDY STREET offer parking?
Yes, 217 GRUNDY STREET offers parking.
Does 217 GRUNDY STREET have units with washers and dryers?
Yes, 217 GRUNDY STREET offers units with in unit laundry.
Does 217 GRUNDY STREET have a pool?
No, 217 GRUNDY STREET does not have a pool.
Does 217 GRUNDY STREET have accessible units?
No, 217 GRUNDY STREET does not have accessible units.
Does 217 GRUNDY STREET have units with dishwashers?
Yes, 217 GRUNDY STREET has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
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