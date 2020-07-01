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1614 MARSHALL STREET
Last updated February 22 2020 at 8:27 AM

1614 MARSHALL STREET

1614 Marshall Street · No Longer Available
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Location

1614 Marshall Street, Baltimore, MD 21230
SBIC - West Federal Hill

Amenities

pet friendly
recently renovated
Unit Amenities
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
BE THE FIRST TENANT(S) TO OCCUPY THIS METICULOUSLY CLEAN AND LOVINGLY CARED FOR HOME ON MARSHALL ST. THIS HOME IS PERFECT FOR ROOMMATES AS THE TWO BEDROOMS ON THE SECOND FLOOR BOTH HAVE EN SUITE BATHROOMS. ALL APPLIANCES AND UTILITIES HAVE BEEN RECENTLY UPGRADED. ONE BLOCK OFF OF LIGHT STREET AND CLOSE TO ALL THAT FEDERAL HILL HAS TO OFFER. OWNERS ARE WILLING TO CONSIDER PETS ON A CASE BY CASE BASIS. IF ACCEPTED AN ADDITIONAL PET DEPOSIT, AND PET RENT WILL BE ADDED TO THE LEASE TERMS. BEFORE CONSIDERATION, ALL APPLICANTS MUST COMPLETE AN ONLINE APPLICATION. THE APPLICATION FEE IS $40.00 PER ADULT TENANT. DON'T WAIT TO SEE THIS AWESOME PROPERTY THAT BECOMES AVAILABLE 3-01-2020.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1614 MARSHALL STREET have any available units?
1614 MARSHALL STREET doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Baltimore, MD.
How much is rent in Baltimore, MD?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Baltimore Rent Report.
Is 1614 MARSHALL STREET currently offering any rent specials?
1614 MARSHALL STREET is not currently offering any rent specials.
Is 1614 MARSHALL STREET pet-friendly?
Yes, 1614 MARSHALL STREET is pet friendly.
Does 1614 MARSHALL STREET offer parking?
No, 1614 MARSHALL STREET does not offer parking.
Does 1614 MARSHALL STREET have units with washers and dryers?
No, 1614 MARSHALL STREET does not offer units with in unit laundry.
Does 1614 MARSHALL STREET have a pool?
No, 1614 MARSHALL STREET does not have a pool.
Does 1614 MARSHALL STREET have accessible units?
No, 1614 MARSHALL STREET does not have accessible units.
Does 1614 MARSHALL STREET have units with dishwashers?
No, 1614 MARSHALL STREET does not have units with dishwashers.
Does 1614 MARSHALL STREET have units with air conditioning?
No, 1614 MARSHALL STREET does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None.
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