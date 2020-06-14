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1159 Chenille Circle
Last updated June 14 2020 at 3:01 PM

1159 Chenille Circle

1159 Chenille Circle · (954) 993-4760
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Location

1159 Chenille Circle, Weston, FL 33327
Weston

Price and availability

INFO PROVIDED BY reallyo

6 Bedrooms

Unit 6 Bed · Avail. now

$4,400

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6 Bed · 4 Bath · 3217 sqft

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Amenities

dishwasher
pet friendly
recently renovated
stainless steel
walk in closets
oven
Unit Amenities
dishwasher
oven
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
pet friendly
Chenille Circle, Weston, FL 33327 - 6 BR 4 BA Single-Family Home. Listing uploaded and marketed by Lizabeth Rafaeli, Charles Rutenberg Realty, (954) 993-4760. Available from: 06/10/2020. Pets: allowed. GORGEOUS HOUSE 2 STORIES 6 BEDROOMS 4 BATHROOMS AND A HUGE LIBRARY/OFFICE. THE HOUSE HAS NEW FLOORS... KITCHEN COMPLETELY REMODELED WITH ITALIAN DADA BANCO CABINETS AND TOP OF THE LINE STAINLESS STEEL APPLIANCES( 48" MONOGRAM REFRIGERATOR, WINE COOLER AND DISHWASHER. THERMADOR DOUBLE OVEN AND WOLF COOKTOP. HUGE WALK-IN CLOSET IN MASTER BEDROOM.. LARGE BACKYARD AND STUNNING DESIGNED TROPICAL LANDSCAPING WITH UNOBSTRUCTED LAKE VIEW. INSIDE THE BOUNDARIES OF THE MOST SOUGHT AFTER SCHOOLS IN WESTON. [ Published 14-Jun-20 / ID 3582839 ]

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1159 Chenille Circle have any available units?
1159 Chenille Circle has a unit available for $4,400 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 1159 Chenille Circle have?
Some of 1159 Chenille Circle's amenities include dishwasher, pet friendly, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1159 Chenille Circle currently offering any rent specials?
1159 Chenille Circle isn't currently offering any rent specials.
Is 1159 Chenille Circle pet-friendly?
Yes, 1159 Chenille Circle is pet friendly.
Does 1159 Chenille Circle offer parking?
No, 1159 Chenille Circle does not offer parking.
Does 1159 Chenille Circle have units with washers and dryers?
No, 1159 Chenille Circle does not offer units with in unit laundry.
Does 1159 Chenille Circle have a pool?
No, 1159 Chenille Circle does not have a pool.
Does 1159 Chenille Circle have accessible units?
No, 1159 Chenille Circle does not have accessible units.
Does 1159 Chenille Circle have units with dishwashers?
Yes, 1159 Chenille Circle has units with dishwashers.
Does 1159 Chenille Circle have units with air conditioning?
No, 1159 Chenille Circle does not have units with air conditioning.
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