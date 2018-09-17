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Kendall, FL
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8101 SW 99th St
Last updated June 15 2020 at 5:19 PM

8101 SW 99th St

8101 Southwest 99th Street · (786) 258-3735
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Location

8101 Southwest 99th Street, Kendall, FL 33156
Kendall

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

3 Bedrooms

Unit 3 beds, 3 baths, $4000 · Avail. now

$4,000

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3 Bed · 3 Bath · 2142 sqft

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Amenities

in unit laundry
hardwood floors
pool
range
oven
refrigerator
Unit Amenities
hardwood floors
in unit laundry
oven
range
refrigerator
Property Amenities
pool
Kendall Ranches - Property Id: 293201

GREAT LOCATION ON A QUIET STREET. THIS SPACIOUS 3 BEDROOM 3 BATH HOME FEATURES IMPACT WINDOWS AND DOORS, WOOD FLOORS, MARBLE KITCHEN COUNTER TOPS AND REMODLED BATHROOMS. WALKING DISTANCE TO CONTENETAL PARK, DADELAND MALL, METRORAIL STATION, CLOSE TO BAPTIST HOSPITAL, GROCERY STORES AND 10 MINUTES FROM UNIVERSITY OF MIAMI. LAND SCAPING A POOL MAINTANANCE INCLUDED.
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/293201
Property Id 293201

No Pets Allowed

(RLNE5830361)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8101 SW 99th St have any available units?
8101 SW 99th St has a unit available for $4,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 8101 SW 99th St have?
Some of 8101 SW 99th St's amenities include in unit laundry, hardwood floors, and pool. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8101 SW 99th St currently offering any rent specials?
8101 SW 99th St isn't currently offering any rent specials.
Is 8101 SW 99th St pet-friendly?
No, 8101 SW 99th St is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Kendall.
Does 8101 SW 99th St offer parking?
No, 8101 SW 99th St does not offer parking.
Does 8101 SW 99th St have units with washers and dryers?
Yes, 8101 SW 99th St offers units with in unit laundry.
Does 8101 SW 99th St have a pool?
Yes, 8101 SW 99th St has a pool.
Does 8101 SW 99th St have accessible units?
No, 8101 SW 99th St does not have accessible units.
Does 8101 SW 99th St have units with dishwashers?
No, 8101 SW 99th St does not have units with dishwashers.
Does 8101 SW 99th St have units with air conditioning?
No, 8101 SW 99th St does not have units with air conditioning.
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