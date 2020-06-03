All apartments in Boynton Beach
Find more places like 1408 Tuscany Way.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Boynton Beach, FL
/
1408 Tuscany Way
Last updated May 18 2020 at 10:17 PM

1408 Tuscany Way

1408 Tuscany Way · (561) 213-7423
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Boynton Beach
See all
Apartments with Pool
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all
2 Bedrooms, 2 Bathrooms
See all

Location

1408 Tuscany Way, Boynton Beach, FL 33435

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 1408 · Avail. now

$3,400

Click to see floorplan

2 Bed · 2 Bath · 1225 sqft

Report This Listing

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
gym
pool
elevator
Unit Amenities
dishwasher
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
basketball court
clubhouse
elevator
gym
game room
pool
pool table
bbq/grill
tennis court
BEAUTIFUL 2 BE 2 BATH UNIT IN ONE OF THE BEST INTRACOASTAL COMMUNITIES. FULL SIZE WASH/DRY IN UNIT. SCREENED PATIO OVERLOOKING LUSH, LANDSCAPED LAGOON PRESERVE. STEPS TO RESORT STYLE CLUBHOUSE, POOL AND TENNIS COURTS ALL OVERLOOKING THE INTRACOASTAL. CLUBHOUSE OFFERS GAME ROOM, EXERCISE ROOM, INDOOR BASKETBALL COURT, BILLIARDS, BOARDWALK ALONG THE INTRACOASTAL, GRILLING VERANDA WITH TABLES AND PANORAMIC VIEW OF INTRACOASTAL AND BOATS GOING BY. COMM IS MINUTES TO THE OCEAN AND TRENDY DELRAY ATLANTIC AVE. 5 MIN. TO TO SHOPPING AND RESTAURANTS. AREA IS THE NEWEST TRENDY CITY. I-95 IS 5 MIN AWAY. THE UNIT IS BEAUTIFULLY DECORATED WITH 2 MASTER SUITES, NEW WOOD LOOK CERAMIC TILE IN LIVING AREAS AND KITCHEN. GATED COMMUNITY. TURNKEY!! SOUGHT AFTER COMMUNITY FOR SEASONAL LIVING!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1408 Tuscany Way have any available units?
1408 Tuscany Way has a unit available for $3,400 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 1408 Tuscany Way have?
Some of 1408 Tuscany Way's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1408 Tuscany Way currently offering any rent specials?
1408 Tuscany Way isn't currently offering any rent specials.
Is 1408 Tuscany Way pet-friendly?
No, 1408 Tuscany Way is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Boynton Beach.
Does 1408 Tuscany Way offer parking?
No, 1408 Tuscany Way does not offer parking.
Does 1408 Tuscany Way have units with washers and dryers?
Yes, 1408 Tuscany Way offers units with in unit laundry.
Does 1408 Tuscany Way have a pool?
Yes, 1408 Tuscany Way has a pool.
Does 1408 Tuscany Way have accessible units?
No, 1408 Tuscany Way does not have accessible units.
Does 1408 Tuscany Way have units with dishwashers?
Yes, 1408 Tuscany Way has units with dishwashers.
Does 1408 Tuscany Way have units with air conditioning?
No, 1408 Tuscany Way does not have units with air conditioning.
Have a question for 1408 Tuscany Way?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

The Villages of Banyan Grove
3500 Sandpiper Dr
Boynton Beach, FL 33436
Gateway Club
3930 Max Pl
Boynton Beach, FL 33436
IMT Boynton Beach
220 Savannah Lakes Drive
Boynton Beach, FL 33436
Verona at Boynton Beach
1575 SW 8th St
Boynton Beach, FL 33426
Seabourn Cove
3501 S Federal Hwy
Boynton Beach, FL 33435
Quantum Lake Villas
2700 Quantum Lakes Dr
Boynton Beach, FL 33426
The Reserve at Ashley Lake
5217 Cedar Lake Dr
Boynton Beach, FL 33437
One Boynton
1351 S Federal Hwy
Boynton Beach, FL 33435

Similar Pages

Boynton Beach 1 BedroomsBoynton Beach 2 Bedrooms
Boynton Beach Apartments with PoolBoynton Beach Pet Friendly Places
Boynton Beach Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Miami, FLFort Lauderdale, FLBoca Raton, FLWest Palm Beach, FLPembroke Pines, FLPlantation, FLCoral Springs, FL
Miramar, FLDelray Beach, FLDavie, FLPompano Beach, FLHollywood, FLHialeah, FLPort St. Lucie, FL
Sunrise, FLDoral, FLCoconut Creek, FLDeerfield Beach, FLTamarac, FLCoral Gables, FL

Nearby Neighborhoods

Quantum Park At Boynton BeachRenaissance Commons
Boynton Town

Apartments Near Colleges

Atlantic Technical CollegeBroward College
Carlos Albizu University-MiamiKeiser University-Ft Lauderdale
Miami Dade College
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity