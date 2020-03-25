All apartments in Washington
Find more places like 4448 Q ST NW.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Washington, DC
/
4448 Q ST NW
Last updated January 15 2020 at 12:29 PM

4448 Q ST NW

4448 Q Street Northwest · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Washington
See all
Apartments with Parking
See all
1 Bedrooms
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Hardwood Floors
See all

Location

4448 Q Street Northwest, Washington, DC 20007
Foxhall-Palisades

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
parking
clubhouse
Unit Amenities
in unit laundry
patio / balcony
Property Amenities
clubhouse
parking
*OPTIONAL SHORT TERM LEASE POSSIBLE* CHARMING & SPACIOUS FOXHALL VILLAGE HOME OFFERING 2400+ SF ON THREE LEVELS WITH TOTAL FIVE BEDROOMS. EXCELLENT LOCATION/WALK TO GEORGETOWN UNIV, GU NURSING/MEDICAL SCHOOLS, STEPS TO PUBLIC TRANSPORTATION. VERY CONVENIENT LOCATION. LOVELY, LARGE LIVING ROOM, SEPARATE DINING ROOM W/ PRETTY CHANDELIER & WALL SCONCES, SLIDING DOORS TO OUTDOOR DECK, ATTRACTIVE ALL WHITE KITCHEN W/ ABUNDANT CABINETS, BLUE/WHITE TILED BAR SINK W/STORAGE. SECOND LEVEL FEATURES VERY LARGE MASTER BEDROOM, TWO ADDITIONAL BEDROOMS, ONE FULL BATH, SUNNY AND BRIGHT ROOMS. LOWER LEVEL FEATURES TWO SPACIOUS BEDROOMS, (OR USE AS RECREATION ROOM W/ SEPARATE RENTAL UNIT) KITCHENETTE, FULL BATH, SEPARATE ENTRANCE, & WASHER/DRYER. ABUNDANT STORAGE. ON SITE THREE CAR PARKING!! QUIET, Q STREET CIRCLE LOCATION - A PARK LIKE SETTING. LOVELY HISTORIC NEIGHBORHOOD. IMMEDIATE AVAILABILITY!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4448 Q ST NW have any available units?
4448 Q ST NW doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Washington, DC.
How much is rent in Washington, DC?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Washington Rent Report.
What amenities does 4448 Q ST NW have?
Some of 4448 Q ST NW's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4448 Q ST NW currently offering any rent specials?
4448 Q ST NW is not currently offering any rent specials.
Is 4448 Q ST NW pet-friendly?
No, 4448 Q ST NW is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Washington.
Does 4448 Q ST NW offer parking?
Yes, 4448 Q ST NW offers parking.
Does 4448 Q ST NW have units with washers and dryers?
Yes, 4448 Q ST NW offers units with in unit laundry.
Does 4448 Q ST NW have a pool?
No, 4448 Q ST NW does not have a pool.
Does 4448 Q ST NW have accessible units?
No, 4448 Q ST NW does not have accessible units.
Does 4448 Q ST NW have units with dishwashers?
No, 4448 Q ST NW does not have units with dishwashers.
Helpful Articles
Rental Fraud: Top Tips for Avoiding Common Scams
How to Get an Apartment with Bad Credit (7 Tips)
What Is Subletting? What Are the Pros and Cons?
Pamper Your Pup With These Great Apartment Pet Amenities
When is the Best Time to Rent an Apartment?
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Hendrix
1326 Florida Avenue Northeast
Washington, DC 20002
Dorchester House
2480 16th St NW
Washington, DC 20009
Walter Reed Apartments
6939 Georgia Ave NW
Washington, DC 20012
Park Connecticut
4411 Connecticut Ave NW
Washington, DC 20008
Circle Arms
2416 K Street Northwest
Washington, DC 20037
Windermere Harrowgate
1825 & 1833 New Hampshire Ave NW
Washington, DC 20009
1630 Park
1630 Park Rd NW
Washington, DC 20010
Jefferson Marketplace
1550 7th St NW
Washington, DC 20001

Similar Pages

Washington 1 BedroomsWashington 2 Bedrooms
Washington Apartments with ParkingWashington Pet Friendly Places
Washington Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Arlington, VAAlexandria, VASilver Spring, MDRockville, MD
Bethesda, MDGaithersburg, MDNorth Bethesda, MDWaldorf, MD
Laurel, MDWheaton, MDHyattsville, MDTysons Corner, VA

Nearby Neighborhoods

Columbia HeightsAdams MorganLogan Circle Shaw
Dupont CircleFoggy Bottom Gwu West EndH Street No Ma
Capitol HillU Street

Apartments Near Colleges

American UniversityCatholic University of America
University of the District of ColumbiaGeorge Washington University
Georgetown University