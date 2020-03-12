2304 1st, St, NW Unit 2

Amenities
RENOVATED GRAND VICTORIAN! 2 BED 2.5 BATHS! - THIS 2 LEVEL CONDO WITH HIGH CEILINGS HAS TONS OF CHARACTER!
BRIGHT AND SPACIOUS
VIEWS OF MONUMENT & CAPITAL.
BEAUTIFUL CERAMIC FLOORING ON 1ST LEVEL
HARDWOOD FLOORING ON UPPER LEVEL.
MATER BEDROOM HAS A WALK IN CLOSET AND FIREPLACE
1,886 SQ FT OF LIVING SPACE.
BIG BONUS, RENT INCLUDES ONE CAR PARKING IN REAR!
GREAT LOCATION,NEAR HOWARD UNIVERSITY, CHILDREN'S HOSPITAL.
LESS THAN 1 MILE FROM SHAW METRO - YELLOW AND GREEN LINES
SLIGHTLY OVER 1 MILE TO RHODE ISLAND AVE-BRENTWOOD METRO - RED LINE
LESS THAN 1 BLOCK FROM BUS
EASY ACCESS TO NORTH CAPITAL.
NEARBY RESTAURANTS INCLUDE BOUNDARY STONE, BACIO PIZZA, RED HEN, DCITY SMOKEHOUSE, AND MANY MORE.
NO SMOKING
NO PETS
APPLICATION FEE $60.00
MRA FEE $25/ MONTH
No Pets Allowed
(RLNE5087922)