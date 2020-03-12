All apartments in Washington
Find more places like 2304 1st, St, NW Unit 2.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Washington, DC
/
2304 1st, St, NW Unit 2
Last updated August 21 2019 at 11:22 AM

2304 1st, St, NW Unit 2

2304 1st St NW · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Washington
See all
LeDroit Park - Bloomingdale
See all
Apartments with Parking
See all
1 Bedrooms
See all
Pet Friendly Places
See all

Location

2304 1st St NW, Washington, DC 20001
LeDroit Park - Bloomingdale

Amenities

in unit laundry
granite counters
hardwood floors
garbage disposal
dishwasher
parking
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
garbage disposal
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
RENOVATED GRAND VICTORIAN! 2 BED 2.5 BATHS! - THIS 2 LEVEL CONDO WITH HIGH CEILINGS HAS TONS OF CHARACTER!

BRIGHT AND SPACIOUS
VIEWS OF MONUMENT & CAPITAL.
BEAUTIFUL CERAMIC FLOORING ON 1ST LEVEL
HARDWOOD FLOORING ON UPPER LEVEL.
MATER BEDROOM HAS A WALK IN CLOSET AND FIREPLACE

1,886 SQ FT OF LIVING SPACE.

BIG BONUS, RENT INCLUDES ONE CAR PARKING IN REAR!

GREAT LOCATION,NEAR HOWARD UNIVERSITY, CHILDREN'S HOSPITAL.
LESS THAN 1 MILE FROM SHAW METRO - YELLOW AND GREEN LINES
SLIGHTLY OVER 1 MILE TO RHODE ISLAND AVE-BRENTWOOD METRO - RED LINE
LESS THAN 1 BLOCK FROM BUS
EASY ACCESS TO NORTH CAPITAL.

NEARBY RESTAURANTS INCLUDE BOUNDARY STONE, BACIO PIZZA, RED HEN, DCITY SMOKEHOUSE, AND MANY MORE.

NO SMOKING
NO PETS
APPLICATION FEE $60.00
MRA FEE $25/ MONTH

No Pets Allowed

(RLNE5087922)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2304 1st, St, NW Unit 2 have any available units?
2304 1st, St, NW Unit 2 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Washington, DC.
How much is rent in Washington, DC?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Washington Rent Report.
What amenities does 2304 1st, St, NW Unit 2 have?
Some of 2304 1st, St, NW Unit 2's amenities include in unit laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2304 1st, St, NW Unit 2 currently offering any rent specials?
2304 1st, St, NW Unit 2 is not currently offering any rent specials.
Is 2304 1st, St, NW Unit 2 pet-friendly?
No, 2304 1st, St, NW Unit 2 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Washington.
Does 2304 1st, St, NW Unit 2 offer parking?
Yes, 2304 1st, St, NW Unit 2 offers parking.
Does 2304 1st, St, NW Unit 2 have units with washers and dryers?
Yes, 2304 1st, St, NW Unit 2 offers units with in unit laundry.
Does 2304 1st, St, NW Unit 2 have a pool?
No, 2304 1st, St, NW Unit 2 does not have a pool.
Does 2304 1st, St, NW Unit 2 have accessible units?
No, 2304 1st, St, NW Unit 2 does not have accessible units.
Does 2304 1st, St, NW Unit 2 have units with dishwashers?
Yes, 2304 1st, St, NW Unit 2 has units with dishwashers.
Helpful Articles
11 Questions to Ask Potential Roommates
Tips for Finding an Apartment in One Week
How to Write a Rental Reference Letter (Templates and Samples)
Top 10 Tips for Saving on Rent
9 Tips to Get Cheaper Rent
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

919 F Street
919 F Street Northwest
Washington, DC 20004
450K
450 K St NW
Washington, DC 20001
The Lexington at Market Square
400 8th St NW
Washington, DC 20004
Legation House
3737 Legation St NW
Washington, DC 20015
The Liz
1357 R Street
Washington, DC 20009
7th Flats
1825 7th St NW
Washington, DC 20001
The Flats at Dupont Circle
2000 N St NW
Washington, DC 20036
Connecticut House
4500 Connecticut Ave NW
Washington, DC 20008

Similar Pages

Washington 1 BedroomsWashington 2 Bedrooms
Washington Apartments with ParkingWashington Pet Friendly Places
Washington Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Arlington, VAAlexandria, VASilver Spring, MDRockville, MD
Bethesda, MDGaithersburg, MDNorth Bethesda, MDWaldorf, MD
Laurel, MDWheaton, MDHyattsville, MDTysons Corner, VA

Nearby Neighborhoods

Columbia HeightsAdams MorganLogan Circle Shaw
Dupont CircleFoggy Bottom Gwu West EndH Street No Ma
Capitol HillU Street

Apartments Near Colleges

American UniversityCatholic University of America
University of the District of ColumbiaGeorge Washington University
Georgetown University