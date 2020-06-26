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138 S ST NW
Last updated June 25 2019 at 10:51 AM

138 S ST NW

138 S Street Northwest · No Longer Available
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Location

138 S Street Northwest, Washington, DC 20001
LeDroit Park - Bloomingdale

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
parking
recently renovated
hot tub
fireplace
Unit Amenities
fireplace
hardwood floors
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
parking
hot tub
WOW! THIS BEAUTIFUL ROW HOME JUST UNDERWENT A MASSIVE RENOVATION DOWN TO THE STUDS! WHILE IN ADDITION TO KEEPING ORIGINAL CHARM OF THE EXPOSED BRICK AND MASONRY FIREPLACES, YOU'LL NOW ENJOY THE NEW WOOD FLOORS, STUNNING KITCHEN, SPA LIKE BATHS, SPEAKERS, TWO STORY DECK (MASTER HAS PRIVATE BALCONY!) AND 2 PARKING SPACES! WONDERFUL STREET, SET OFF THE MAIN ROADS, YET STILL SO CLOSE TO ALL THE WONDERFUL RESTAURANTS, SHOPS AND BARS THAT SHAW/ U ST CORRIDOR ARE HOME TO. ALSO HAS AN ENGLISH BASEMENT THAT CAN BE RENTED FOR AN ADDITIONAL $2500 A MONTH. HOUSING CHOICE VOUCHERS WELCOME

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 138 S ST NW have any available units?
138 S ST NW doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Washington, DC.
How much is rent in Washington, DC?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Washington Rent Report.
What amenities does 138 S ST NW have?
Some of 138 S ST NW's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 138 S ST NW currently offering any rent specials?
138 S ST NW is not currently offering any rent specials.
Is 138 S ST NW pet-friendly?
No, 138 S ST NW is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Washington.
Does 138 S ST NW offer parking?
Yes, 138 S ST NW offers parking.
Does 138 S ST NW have units with washers and dryers?
No, 138 S ST NW does not offer units with in unit laundry.
Does 138 S ST NW have a pool?
No, 138 S ST NW does not have a pool.
Does 138 S ST NW have accessible units?
No, 138 S ST NW does not have accessible units.
Does 138 S ST NW have units with dishwashers?
No, 138 S ST NW does not have units with dishwashers.
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