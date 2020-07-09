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926 S Manhattan
Last updated May 20 2020 at 8:37 AM

926 S Manhattan

926 South Manhattan Place · No Longer Available
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Location

926 South Manhattan Place, Los Angeles, CA 90019
Greater Wilshire

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
parking
stainless steel
Unit Amenities
carpet
granite counters
hardwood floors
patio / balcony
stainless steel
Property Amenities
on-site laundry
parking
LOCATION! NEW TO THE MARKET, WELL-DESIGNED 3 BED+2 BATH CONDOMINIUM ON A QUIET STREET IN THE HEART OF KOREA TOWN. THIS PROPERTY HAS A GREAT LAYOUT, LARGE OPEN SPACE LIVING/DINING ROOM+KITCHEN WITH LAMINATE HARD WOOD FLOORING. GOURMET KITCHEN WITH CENTER ISLAND, GRANITE COUNTER TOPS, STAINLESS STEEL APPLIANCES. THE BEDROOMS ARE LARGE AND BRIGHT WITH PLENTY OF CLOSET SPACES WITH CARPET FLOORING.ESPECIALLY THE MASTER SUITE INCLUDES A MICRO-BALCONY WITH ROOFTOP VIEWS. NICE SIZE OF TWO BATHROOMS WITH TILE FLOORING. SEPARATE LAUNDRY ROOM, TWO CAR GATED PARKING. LOCATED NEAR MAJOR METRO STOPS/MINUTES FROM DOWNTOWN L.A./RESTAURANTS/SHOPPING AND ENTERTAINMENT. AN IDEAL OPPORTUNITY TO LIVE IN ONE OF MOST DESIRED NEIGHBORHOODS!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 926 S Manhattan have any available units?
926 S Manhattan doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 926 S Manhattan have?
Some of 926 S Manhattan's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 926 S Manhattan currently offering any rent specials?
926 S Manhattan is not currently offering any rent specials.
Is 926 S Manhattan pet-friendly?
No, 926 S Manhattan is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 926 S Manhattan offer parking?
Yes, 926 S Manhattan offers parking.
Does 926 S Manhattan have units with washers and dryers?
No, 926 S Manhattan does not offer units with in unit laundry.
Does 926 S Manhattan have a pool?
No, 926 S Manhattan does not have a pool.
Does 926 S Manhattan have accessible units?
No, 926 S Manhattan does not have accessible units.
Does 926 S Manhattan have units with dishwashers?
No, 926 S Manhattan does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.
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