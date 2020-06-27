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8202 Oakdale Avenue
Last updated September 18 2019 at 11:22 AM

8202 Oakdale Avenue

8202 Oakdale Avenue · No Longer Available
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Location

8202 Oakdale Avenue, Los Angeles, CA 91306
Winnetka

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
garage
walk in closets
pool
Unit Amenities
air conditioning
fireplace
granite counters
hardwood floors
patio / balcony
walk in closets
Property Amenities
parking
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8202 Oakdale Avenue have any available units?
8202 Oakdale Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 8202 Oakdale Avenue have?
Some of 8202 Oakdale Avenue's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8202 Oakdale Avenue currently offering any rent specials?
8202 Oakdale Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 8202 Oakdale Avenue pet-friendly?
No, 8202 Oakdale Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 8202 Oakdale Avenue offer parking?
Yes, 8202 Oakdale Avenue offers parking.
Does 8202 Oakdale Avenue have units with washers and dryers?
No, 8202 Oakdale Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 8202 Oakdale Avenue have a pool?
Yes, 8202 Oakdale Avenue has a pool.
Does 8202 Oakdale Avenue have accessible units?
No, 8202 Oakdale Avenue does not have accessible units.
Does 8202 Oakdale Avenue have units with dishwashers?
No, 8202 Oakdale Avenue does not have units with dishwashers.
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