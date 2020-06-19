All apartments in Los Angeles
Find more places like 7535 Shirley Avenue.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Los Angeles, CA
/
7535 Shirley Avenue
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

7535 Shirley Avenue

7535 N Shirley Ave · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Los Angeles
See all
Reseda
See all
Apartments with Parking
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

7535 N Shirley Ave, Los Angeles, CA 91335
Reseda

Amenities

on-site laundry
garage
recently renovated
walk in closets
air conditioning
range
Unit Amenities
air conditioning
oven
range
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
on-site laundry
garage
THIS IS AN AWESOME AND GORGEOUS HOME IN RESEDA. THIS HOME IS TURNKEY AND THE SELLER WANTS TO KEEP IT THIS WAY. GREAT TENANTS WANTED FOR THIS 1668 SQ FT INTERIOR HOME THAT HAS BEEN UPDATED THROUGHOUT. BEAUTIFUL KITCHEN WITH DINING AREA. NICE LIVING ROOM. MASTER SUITE WITH WALK IN CLOSET PLUS ANOTHER CLOSET. 3/4 BATHROOM TOO. SLIDER TO THE BACK YARD. SEPARATE LAUNDRY ROOM WITH BUILT INS AND HALF BATH. SO 3 BATHROOMS AND 3 BEDROOMS. BACKYARD IS PRIVATE THERE IS A TWO CAR FINISHED GARAGE ALONG WITH PRIVATE RV ACCESS. UPGRADED WINDOWS, CENTRAL AIR AND HEATING, COPPER PLUMBING, STOVE IS INCLUDED ONLY.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7535 Shirley Avenue have any available units?
7535 Shirley Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 7535 Shirley Avenue have?
Some of 7535 Shirley Avenue's amenities include on-site laundry, garage, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7535 Shirley Avenue currently offering any rent specials?
7535 Shirley Avenue isn't currently offering any rent specials.
Is 7535 Shirley Avenue pet-friendly?
No, 7535 Shirley Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 7535 Shirley Avenue offer parking?
Yes, 7535 Shirley Avenue does offer parking.
Does 7535 Shirley Avenue have units with washers and dryers?
No, 7535 Shirley Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 7535 Shirley Avenue have a pool?
No, 7535 Shirley Avenue does not have a pool.
Does 7535 Shirley Avenue have accessible units?
No, 7535 Shirley Avenue does not have accessible units.
Does 7535 Shirley Avenue have units with dishwashers?
No, 7535 Shirley Avenue does not have units with dishwashers.
Helpful Articles
8 Tips for Finding an Apartment You Can Afford 
7 Amenities That Will Make You Want to Rent Forever
What Parents Should Look for in an Apartment
Budgeting Tips: A Breakdown of Renter Expenses
Tips for Apartment Hunting with a Significant Other
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Avalon Woodland Hills
20544 Ventura Blvd
Los Angeles, CA 91364
Boulevard on Wilshire
5353 Wilshire Blvd
Los Angeles, CA 90036
550 Harborfront
550 S Palos Verdes St.
Los Angeles, CA 90731
Mariposa at Playa Del Rey
8700 Pershing Dr
Los Angeles, CA 90293
Woodland House
22035 Burbank Boulevard
Los Angeles, CA 91367
The Highland at Sherman Oaks
4355 Sepulveda Blvd
Los Angeles, CA 91403
The Met
950 S Flower St
Los Angeles, CA 90015
330 N. Bixel St
330 North Bixel Street
Los Angeles, CA 90026

Similar Pages

Los Angeles 1 BedroomsLos Angeles 2 Bedrooms
Los Angeles Apartments with ParkingLos Angeles Pet Friendly Places
Los Angeles Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Long Beach, CAAnaheim, CASanta Clarita, CASanta Ana, CA
Irvine, CAPasadena, CAGlendale, CAHuntington Beach, CA
Fullerton, CASanta Monica, CACosta Mesa, CAOrange, CA

Nearby Neighborhoods

North HollywoodDowntown Los AngelesWilshire Center Koreatown
Woodland Hills Warner CenterMarina Del ReySherman Oaks
NorthridgeHollywood

Apartments Near Colleges

University of California-Los AngelesLos Angeles Harbor College
Los Angeles Trade Technical CollegeLos Angeles Valley College
Los Angeles City College