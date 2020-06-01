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6909 Knowlton Place
Last updated October 4 2019 at 3:14 AM

6909 Knowlton Place

6909 Knowlton Place · No Longer Available
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Location

6909 Knowlton Place, Los Angeles, CA 90045
Westchester-Playa Del Rey

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
parking
gym
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
in unit laundry
patio / balcony
range
Property Amenities
gym
parking
BEAUTIFUL TOP FLOOR PENTHOUSE UNIT WITH FRONT FACING CITY VIEWS. GORGEOUS CONDO WITH SUPER HIGH CEILINGS AND OPEN/SPACIOUS FLOOR PLAN WITH TONS OF NATURAL LIGHT! PROPERTY IS LOCATED ON A CUL-DE-SAC AND BOASTS A GAS FIREPLACE, CENTRAL AIR AND HEAT, BALCONY, AND INDOOR WASHER AND DRYER. GREAT CLOSET SPACE. TILED BATHROOM FLOORS/COUNTERS. SPACIOUS KITCHEN OPENS TO LIVING ROOM AND FEATURES LOTS OF CABINET SPACE AND STOVE/DISHWASHER. UNIT COMES WITH 2 TANDEM PARKING SPACES, GATED PARKING AND BUILDING ALSO OFFERS LUSH GARDEN AREAS, GYM AND REC ROOM FOR SMALL GATHERINGS. MOVE IN/OUT FEES APPLY.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6909 Knowlton Place have any available units?
6909 Knowlton Place doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 6909 Knowlton Place have?
Some of 6909 Knowlton Place's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6909 Knowlton Place currently offering any rent specials?
6909 Knowlton Place is not currently offering any rent specials.
Is 6909 Knowlton Place pet-friendly?
No, 6909 Knowlton Place is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 6909 Knowlton Place offer parking?
Yes, 6909 Knowlton Place offers parking.
Does 6909 Knowlton Place have units with washers and dryers?
Yes, 6909 Knowlton Place offers units with in unit laundry.
Does 6909 Knowlton Place have a pool?
No, 6909 Knowlton Place does not have a pool.
Does 6909 Knowlton Place have accessible units?
No, 6909 Knowlton Place does not have accessible units.
Does 6909 Knowlton Place have units with dishwashers?
Yes, 6909 Knowlton Place has units with dishwashers.
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