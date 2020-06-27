All apartments in Los Angeles
Find more places like 4655 COLUMBUS Avenue.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Los Angeles, CA
/
4655 COLUMBUS Avenue
Last updated July 19 2019 at 3:21 AM

4655 COLUMBUS Avenue

4655 Columbus Avenue · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Los Angeles
See all
Sherman Oaks
See all
Apartments with Parking
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

4655 Columbus Avenue, Los Angeles, CA 91403
Sherman Oaks

Amenities

in unit laundry
hardwood floors
dishwasher
parking
recently renovated
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
hardwood floors
in unit laundry
microwave
oven
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
4 BEDROOMS 3 BATHS HOUSE HAS BEAUTIFULLY REMODELED KITCHEN AND BATHROOMS *** FORMAL LIVING ROOM WITH DESIGNER WINDOW SHUTTERS AND REMODELED KITCHEN WITH CENTER ISLAND AND ONE YEAR NEW MARBLE COUNTER TOP AND NEW DOUBLE OVEN AND DISHWASHER THAT OPENS INTO THE SPECIOUS DINING ROOM *** GREAT FOR ENTERTAINING*** KITCHEN OPENS TO A VERY BRIGHT BREAKFAST AREA *** HARDWOOD FLOORING THROUGH OUT THE HOUSE *** SPECIOUS MASTER SUITE WITH HIGH CEILING AND SLIDING DOORS OPEN TO A GRASSY BEAUTIFUL YARD *** BEAUTIFULLY REMODELED MASTER BATHROOM *** WASHER/DRYER INSIDE *** THIS GORGEOUS AND SPECIOUS HOUSE WITH BEAUTIFUL GRASSY YARD IS IN THE HART OF SHERMAN OAKS, WALKING DISTANCE TO SHERMAN OAKS GALLERIA *** VERY GOOD SCHOOL DISTRICT ***

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4655 COLUMBUS Avenue have any available units?
4655 COLUMBUS Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 4655 COLUMBUS Avenue have?
Some of 4655 COLUMBUS Avenue's amenities include in unit laundry, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4655 COLUMBUS Avenue currently offering any rent specials?
4655 COLUMBUS Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 4655 COLUMBUS Avenue pet-friendly?
No, 4655 COLUMBUS Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 4655 COLUMBUS Avenue offer parking?
Yes, 4655 COLUMBUS Avenue offers parking.
Does 4655 COLUMBUS Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 4655 COLUMBUS Avenue offers units with in unit laundry.
Does 4655 COLUMBUS Avenue have a pool?
No, 4655 COLUMBUS Avenue does not have a pool.
Does 4655 COLUMBUS Avenue have accessible units?
No, 4655 COLUMBUS Avenue does not have accessible units.
Does 4655 COLUMBUS Avenue have units with dishwashers?
Yes, 4655 COLUMBUS Avenue has units with dishwashers.
Helpful Articles
How to Rent an Apartment Out of State
Need a Roommate Agreement? (Template)
The Best Cities for Singles 2019
How to Budget for Your First Apartment (Checklist and Tips)
How to Write a Rental Reference Letter (Templates and Samples)
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Candlewood North Apartment Homes
9830 Reseda Blvd
Los Angeles, CA 91324
3754 South Sepulveda
3754 Sepulveda Boulevard
Los Angeles, CA 90034
Broadway Palace
1026 S Broadway
Los Angeles, CA 90015
3033 Wilshire
3033 Wilshire Blvd
Los Angeles, CA 90010
Savoy West Apartments
7270 Franklin Ave
Los Angeles, CA 90046
Avalon Studio City
10945 Bluffside Dr
Los Angeles, CA 91604
Townhomes on Emerson
8600 Emerson Ave
Los Angeles, CA 90045
Terrena Apartment Homes
9400 Corbin Ave
Los Angeles, CA 91324

Similar Pages

Los Angeles 1 BedroomsLos Angeles 2 Bedrooms
Los Angeles Apartments with ParkingLos Angeles Pet Friendly Places
Los Angeles Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Long Beach, CAAnaheim, CASanta Clarita, CASanta Ana, CA
Irvine, CAPasadena, CAGlendale, CAHuntington Beach, CA
Fullerton, CASanta Monica, CACosta Mesa, CAOrange, CA

Nearby Neighborhoods

North HollywoodDowntown Los AngelesWilshire Center Koreatown
Woodland Hills Warner CenterMarina Del ReySherman Oaks
NorthridgeHollywood

Apartments Near Colleges

University of California-Los AngelesLos Angeles Harbor College
Los Angeles Trade Technical CollegeLos Angeles Valley College
Los Angeles City College