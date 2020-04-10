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3837 Sherwood Place
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3837 Sherwood Place

3837 Sherwood Place · No Longer Available
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Location

3837 Sherwood Place, Los Angeles, CA 91423
Sherman Oaks

Amenities

patio / balcony
granite counters
walk in closets
pool
pool table
fireplace
Unit Amenities
fireplace
granite counters
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
pool
pool table
media room
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3837 Sherwood Place have any available units?
3837 Sherwood Place doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 3837 Sherwood Place have?
Some of 3837 Sherwood Place's amenities include patio / balcony, granite counters, and walk in closets. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3837 Sherwood Place currently offering any rent specials?
3837 Sherwood Place isn't currently offering any rent specials.
Is 3837 Sherwood Place pet-friendly?
No, 3837 Sherwood Place is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Los Angeles.
Does 3837 Sherwood Place offer parking?
No, 3837 Sherwood Place does not offer parking.
Does 3837 Sherwood Place have units with washers and dryers?
No, 3837 Sherwood Place does not offer units with in unit laundry.
Does 3837 Sherwood Place have a pool?
Yes, 3837 Sherwood Place has a pool.
Does 3837 Sherwood Place have accessible units?
No, 3837 Sherwood Place does not have accessible units.
Does 3837 Sherwood Place have units with dishwashers?
No, 3837 Sherwood Place does not have units with dishwashers.
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