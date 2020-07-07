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20531 Schoenborn Street
Last updated November 17 2019 at 6:00 AM

20531 Schoenborn Street

20531 Schoenborn Street · No Longer Available
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Location

20531 Schoenborn Street, Los Angeles, CA 91306
Winnetka

Amenities

pet friendly
garage
recently renovated
pool
air conditioning
fireplace
Unit Amenities
air conditioning
fireplace
recently renovated
Property Amenities
parking
pool
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
UPDATED 3+2 ONE LEVEL POOL HOME. ATTRACTIVE INTERIOR WITH LARGE LIVING ROOM DINING AREA AND FAMILY ROOM FOR EVERYONE TO SPREAD OUT. FRESH PAINT, NEW KITCHEN COUNTERS AND LAMINATE FLOORING IN ALL OF THE BEDROOMS. VAULTED CEILINGS AND LOTS OF WINDOWS THROUGHOUT. PRIVATE BACK YARD WITH FREE FORM POOL. NICE CURB APPEAL AND LOCATION, WITH NEWER HOUSES ACROSS THE STREET. CENTRAL HEAT AND AIR CONDITIONING. FIREPLACE. ATTACHED TWO CAR GARAGE WITH DIRECT ACCESS. GARDENER AND POOL SERVICE INCLUDED. SUBMIT ON PETS WITH DEPOSIT.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 350
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 20531 Schoenborn Street have any available units?
20531 Schoenborn Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Los Angeles, CA.
How much is rent in Los Angeles, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Los Angeles Rent Report.
What amenities does 20531 Schoenborn Street have?
Some of 20531 Schoenborn Street's amenities include pet friendly, garage, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 20531 Schoenborn Street currently offering any rent specials?
20531 Schoenborn Street is not currently offering any rent specials.
Is 20531 Schoenborn Street pet-friendly?
Yes, 20531 Schoenborn Street is pet friendly.
Does 20531 Schoenborn Street offer parking?
Yes, 20531 Schoenborn Street offers parking.
Does 20531 Schoenborn Street have units with washers and dryers?
No, 20531 Schoenborn Street does not offer units with in unit laundry.
Does 20531 Schoenborn Street have a pool?
Yes, 20531 Schoenborn Street has a pool.
Does 20531 Schoenborn Street have accessible units?
No, 20531 Schoenborn Street does not have accessible units.
Does 20531 Schoenborn Street have units with dishwashers?
No, 20531 Schoenborn Street does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 350
Parking Details: None, 2 spaces/unit.
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