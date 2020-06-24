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Irvine, CA
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81 Waterleaf
Last updated May 15 2019 at 1:57 AM

81 Waterleaf

81 Waterleaf · No Longer Available
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Irvine
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Location

81 Waterleaf, Irvine, CA 92620
Woodbury

Amenities

granite counters
new construction
garage
stainless steel
walk in closets
pool
Unit Amenities
granite counters
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
parking
pool
garage
hot tub
new construction
tennis court
volleyball court
BEAUTIFUL DETACHED NEW CONSTRUCTION HOME LOCATED IN CYPRESS VILLAGE.HIGH QUALITY ENERGY EFFICIENT RATED WITH SPACIOUS 1,794 SQ FT HOME FEATURES 3 BEDROOMS, 2.5 BATHS, ADDITIONAL CONSERVATORY ROOM TO ENHANCE NATURAL LIGHTING AND ADD EXTRA LIVING SPACE...PLUS DIRECT ACCESS 2 CAR GARAGE...GOURMET KITCHEN FEATURE GRANITE ISLAND, STAINLESS STEEL APPLIANCES WITH LOTS OF STORAGE SPACE CABINETS...MASTER BEDROOM HAS AN EN-SUITE BATHROOM WITH SEPARATE VANITIES, TUB, STALL SHOWER AND LARGE WALK-IN CLOSET...THIS HOME IS IN A COMMUNITY CLOSE PROXIMITY TO "CYPRESS VILLAGE ELEMENTARY" AND "JEFFERY MIDDLE", "IRVINE HIGH" SCHOOL...RESORT-STYLE AMENITIES INCLUDING A JR.OLYMPIC POOL, LAP AND WADING POOLS, SPA, VOLLEYBALL AND TENNIS COURT, YOUTH BASEBALL AND SOCCER FIELD, 5 PARKS, SCENIC TRAILS AND OPEN SPACE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 81 Waterleaf have any available units?
81 Waterleaf doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Irvine, CA.
What amenities does 81 Waterleaf have?
Some of 81 Waterleaf's amenities include granite counters, new construction, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 81 Waterleaf currently offering any rent specials?
81 Waterleaf is not currently offering any rent specials.
Is 81 Waterleaf pet-friendly?
No, 81 Waterleaf is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Irvine.
Does 81 Waterleaf offer parking?
Yes, 81 Waterleaf offers parking.
Does 81 Waterleaf have units with washers and dryers?
No, 81 Waterleaf does not offer units with in unit laundry.
Does 81 Waterleaf have a pool?
Yes, 81 Waterleaf has a pool.
Does 81 Waterleaf have accessible units?
No, 81 Waterleaf does not have accessible units.
Does 81 Waterleaf have units with dishwashers?
No, 81 Waterleaf does not have units with dishwashers.
Does 81 Waterleaf have units with air conditioning?
No, 81 Waterleaf does not have units with air conditioning.
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