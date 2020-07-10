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Irvine, CA
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8 Misty Shadow
Last updated June 13 2020 at 12:10 AM

8 Misty Shadow

8 Misty Shadow · No Longer Available
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Location

8 Misty Shadow, Irvine, CA 92603
Turtle Rock

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
pool
playground
tennis court
Unit Amenities
carpet
dishwasher
microwave
patio / balcony
range
Property Amenities
parking
playground
pool
garage
tennis court
LIGHT AND BRIGHT MULTI-LEVEL CORNER UNIT LOCATED IN THE DESIRABLE COMMUNITY OF TURTLE ROCK. RECENTLY REFRESHED WITH NEW CARPET, PAINT AND APPLIANCES THIS UNIT SHARES ONLY ONE WALL AND OFFERS AN OPEN FLOOR PLAN WITH CATHEDRAL CEILINGS, INVITING LIVING ROOM, FORMAL DINING ROOM, AN OPEN KITCHEN/FAMILY ROOM WITH A VIEW BALCONY OF THE ADJACENT SHADY CANYON, AN ATTACHED TWO CAR GARAGE AND A PRIVATE FRONT PATIO. TURTLE ROCK MEADOWS OFFERS TWO POOLS AND SPAS. THERE IS A WONDERFUL PARK ACROSS THE WAY WITH TENNIS COURTS AND CHILDREN PLAYGROUND. THE COMMUNITY IS CLOSE TO BOMMER CANYON TRAILS, A FEW MINUTES DRIVE TO FASHION ISLAND AND CRYSTAL COVE BEACH. IRVINE OFFERS AWARD WINNING SCHOOLS AND THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA IRVINE (UCI) JUST 10 MINS AWAY. THE 405 FWY AND 73 TOLL ROAD ARE ALSO JUST A SHORT DRIVE AWAY.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8 Misty Shadow have any available units?
8 Misty Shadow doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Irvine, CA.
What amenities does 8 Misty Shadow have?
Some of 8 Misty Shadow's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8 Misty Shadow currently offering any rent specials?
8 Misty Shadow is not currently offering any rent specials.
Is 8 Misty Shadow pet-friendly?
No, 8 Misty Shadow is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Irvine.
Does 8 Misty Shadow offer parking?
Yes, 8 Misty Shadow offers parking.
Does 8 Misty Shadow have units with washers and dryers?
No, 8 Misty Shadow does not offer units with in unit laundry.
Does 8 Misty Shadow have a pool?
Yes, 8 Misty Shadow has a pool.
Does 8 Misty Shadow have accessible units?
No, 8 Misty Shadow does not have accessible units.
Does 8 Misty Shadow have units with dishwashers?
Yes, 8 Misty Shadow has units with dishwashers.
Does 8 Misty Shadow have units with air conditioning?
No, 8 Misty Shadow does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.
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