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Irvine, CA
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64 Shade Tree
Last updated January 27 2020 at 8:58 AM

64 Shade Tree

64 Shade Tree · No Longer Available
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Irvine
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Location

64 Shade Tree, Irvine, CA 92603
Turtle Ridge

Amenities

granite counters
hardwood floors
recently renovated
fireplace
carpet
Unit Amenities
carpet
fireplace
granite counters
hardwood floors
recently renovated
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 64 Shade Tree have any available units?
64 Shade Tree doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Irvine, CA.
What amenities does 64 Shade Tree have?
Some of 64 Shade Tree's amenities include granite counters, hardwood floors, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 64 Shade Tree currently offering any rent specials?
64 Shade Tree is not currently offering any rent specials.
Is 64 Shade Tree pet-friendly?
No, 64 Shade Tree is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Irvine.
Does 64 Shade Tree offer parking?
No, 64 Shade Tree does not offer parking.
Does 64 Shade Tree have units with washers and dryers?
No, 64 Shade Tree does not offer units with in unit laundry.
Does 64 Shade Tree have a pool?
No, 64 Shade Tree does not have a pool.
Does 64 Shade Tree have accessible units?
No, 64 Shade Tree does not have accessible units.
Does 64 Shade Tree have units with dishwashers?
No, 64 Shade Tree does not have units with dishwashers.
Does 64 Shade Tree have units with air conditioning?
No, 64 Shade Tree does not have units with air conditioning.
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