All apartments in Irvine
Find more places like 46 Havenwood.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Irvine, CA
/
46 Havenwood
Last updated December 4 2019 at 11:25 AM

46 Havenwood

46 Havenwood · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Irvine
See all
Woodbridge
See all
2 Bedrooms, 2 Bathrooms
See all
Apartments with Parking
See all
Apartments with Gym
See all

Location

46 Havenwood, Irvine, CA 92614
Woodbridge

Amenities

hardwood floors
recently renovated
stainless steel
fireplace
refrigerator
Unit Amenities
fireplace
hardwood floors
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
Walking Distance to Woodbridge High School and Meadow Park Elementary and South Lake Middle School.
HIGHLY UPGRADED HOME IN LAST 4 YEARS. WASH WOODEN FLOOR LIKE , CUSTOM PAINTS, WELCOME LIVING ROOM WITH COZY FIREPLACE,
FAMILY/DEN AREA, DINING AREA, REMODEL KITCHEN WITH NEWER EUROPEAN ANTIQUE WASHER COLOR CABINETS, REFRIGERATOR BUT NO WARRANTY, STAINLESS SINK. MASTER SUITE WITH WOODEN FLOOR LIKE , EASY TO TAKE CARE. REMODEL BATHROOM WITH CUSTOM MIRRORS.
RECESS LIGHT THRU OUT, HOME SHOWS BRIGHT AND LIGHT. IT IS SUCH PLEASURE HOME TO LIVE IN.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 46 Havenwood have any available units?
46 Havenwood doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Irvine, CA.
What amenities does 46 Havenwood have?
Some of 46 Havenwood's amenities include hardwood floors, recently renovated, and stainless steel. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 46 Havenwood currently offering any rent specials?
46 Havenwood is not currently offering any rent specials.
Is 46 Havenwood pet-friendly?
No, 46 Havenwood is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Irvine.
Does 46 Havenwood offer parking?
No, 46 Havenwood does not offer parking.
Does 46 Havenwood have units with washers and dryers?
No, 46 Havenwood does not offer units with in unit laundry.
Does 46 Havenwood have a pool?
No, 46 Havenwood does not have a pool.
Does 46 Havenwood have accessible units?
No, 46 Havenwood does not have accessible units.
Does 46 Havenwood have units with dishwashers?
No, 46 Havenwood does not have units with dishwashers.
Does 46 Havenwood have units with air conditioning?
No, 46 Havenwood does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.
Helpful Articles
What Parents Should Look for in an Apartment
What to Include in a Roommate Agreement
How to Renew Your Lease in 7 Simple Steps
Micro-Units and Micro-Apartments: What Are They?
How to Move Cross Country
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Woodbridge Apartments
50 Eastshore
Irvine, CA 92604
Kelvin Court
2552 Kelvin Ave
Irvine, CA 92614
Toscana
35 Via Lucca
Irvine, CA 92612
Main Street Village Apartments
2555 Main St
Irvine, CA 92614
Camden Main And Jamboree
2801 Main St
Irvine, CA 92614
Metropolis
2100 Sullivan
Irvine, CA 92614
The Carlyle
18880 Douglas
Irvine, CA 92612
The Royce
3333 Michelson Drive
Irvine, CA 92612

Similar Pages

Irvine 1 BedroomsIrvine 2 Bedrooms
Irvine 2 Bedrooms, 2 BathroomsIrvine Apartments with Parking
Irvine Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Los Angeles, CALong Beach, CAAnaheim, CARiverside, CARancho Cucamonga, CASanta Ana, CAPasadena, CA
Huntington Beach, CACorona, CAFullerton, CAOntario, CACosta Mesa, CAMoreno Valley, CAOrange, CA
West Covina, CAMission Viejo, CAChino Hills, CAUpland, CADowney, CALake Forest, CA

Nearby Neighborhoods

Irvine Business ComplexWoodbridge
Westpark
Rancho San Joaquin

Apartments Near Colleges

University of California-IrvineConcordia University-Irvine
Irvine Valley CollegeBrandman University
California Institute of Technology