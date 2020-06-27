All apartments in Irvine
Find more places like 45 Proclamation Way.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Irvine, CA
/
45 Proclamation Way
Last updated September 4 2019 at 7:04 AM

45 Proclamation Way

45 Proclamation Way · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Irvine
See all
2 Bedrooms, 2 Bathrooms
See all
Apartments with Parking
See all
Apartments with Gym
See all
Apartments with Pool
See all

Location

45 Proclamation Way, Irvine, CA 92602
Lower Peters Canyon

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
walk in closets
fireplace
microwave
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
range
walk in closets
Property Amenities
FABULOUS FLOOR PLAN WITH ONE BED AND BATH DOWN. SPACIOUS 5 BEDROOM HOME WITH 3 BATHROOMS. GREAT INTERIOR LOCATION IN WEST IRVINE OPEN FLOOR PLAN WITH FORMAL LIVING ROOM/DINING ROOM OPENING INTO COZY FAMILY ROOM WITH FIREPLACE. THE GOURMET KITCHEN BOASTS GRANITE COUNTER TOPS AND PLENTY OF CABINETRY. YOU CAN DINE IN THE SUNNY BREAKFAST NOOK WHICH LOOKS OUT INTO THE HUGE BACK YARD, COMPLETE WITH COVERED PATIO AND PLENTY OF GRASS. UPSTAIRS THE MASTER SUITE OFFERS A LARGE WALK IN CLOSET, DUAL VANITY SINK AND SHOWER OVER TUB. THE SECONDARY BEDROOMS ARE A GOOD SIZE AND THE THE 5TH IS AN OVER-SIZED BEDROOM/BONUS ROOM WITH MIRRORED CLOSET TOO. AWARD WINNING LOCAL SCHOOLS AND NEARBY RESTAURANTS AND SHOPPING. PLEASE THIS IS A SMOKE FREE PROPER

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 45 Proclamation Way have any available units?
45 Proclamation Way doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Irvine, CA.
What amenities does 45 Proclamation Way have?
Some of 45 Proclamation Way's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 45 Proclamation Way currently offering any rent specials?
45 Proclamation Way is not currently offering any rent specials.
Is 45 Proclamation Way pet-friendly?
No, 45 Proclamation Way is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Irvine.
Does 45 Proclamation Way offer parking?
No, 45 Proclamation Way does not offer parking.
Does 45 Proclamation Way have units with washers and dryers?
No, 45 Proclamation Way does not offer units with in unit laundry.
Does 45 Proclamation Way have a pool?
No, 45 Proclamation Way does not have a pool.
Does 45 Proclamation Way have accessible units?
No, 45 Proclamation Way does not have accessible units.
Does 45 Proclamation Way have units with dishwashers?
Yes, 45 Proclamation Way has units with dishwashers.
Does 45 Proclamation Way have units with air conditioning?
No, 45 Proclamation Way does not have units with air conditioning.
Helpful Articles
How to Write a Rental Reference Letter from a Colleague (sample)
How to Transfer Utilities to Your New Apartment
Tips for Finding an Apartment in One Week
Rental Fraud: Top Tips for Avoiding Common Scams
Differences Between Studio and Efficiency Apartments
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Kelvin Court
2552 Kelvin Ave
Irvine, CA 92614
Toscana
35 Via Lucca
Irvine, CA 92612
Fusion
17321 Murphy Ave
Irvine, CA 92614
Main Street Village Apartments
2555 Main St
Irvine, CA 92614
Camden Main And Jamboree
2801 Main St
Irvine, CA 92614
The Carlyle
18880 Douglas
Irvine, CA 92612
Skyloft
2700 Main Street
Irvine, CA 92614
Calypso Apartments and Lofts
2801 Alton Pkwy
Irvine, CA 92606

Similar Pages

Irvine 1 BedroomsIrvine 2 Bedrooms
Irvine 2 Bedrooms, 2 BathroomsIrvine Apartments with Parking
Irvine Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Los Angeles, CALong Beach, CAAnaheim, CARiverside, CARancho Cucamonga, CASanta Ana, CAPasadena, CA
Huntington Beach, CACorona, CAFullerton, CAOntario, CACosta Mesa, CAMoreno Valley, CAOrange, CA
West Covina, CAMission Viejo, CAChino Hills, CAUpland, CADowney, CALake Forest, CA

Nearby Neighborhoods

Irvine Business ComplexWoodbridge
Westpark
Rancho San Joaquin

Apartments Near Colleges

University of California-IrvineConcordia University-Irvine
Irvine Valley CollegeBrandman University
California Institute of Technology