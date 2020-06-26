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Irvine, CA
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314 Quail Ridge
Last updated June 13 2019 at 2:23 AM

314 Quail Ridge

314 Quail Ridge · No Longer Available
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Irvine
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Location

314 Quail Ridge, Irvine, CA 92603
Quail Hill

Amenities

hardwood floors
walk in closets
gym
pool
playground
tennis court
Unit Amenities
carpet
fireplace
hardwood floors
walk in closets
Property Amenities
gym
playground
pool
hot tub
tennis court
GORGEOUS END UNIT WITH NO ONE ABOVE OR BELOW. NICE OPEN FLOOR PLAN WITH ALL LIVING AREAS IN ONE LEVEL. LIVING ROOM WITH COZY FIREPLACE. SEPARATE DINING AREA AND KITCHEN OPENS TO THE GREAT ROOM. BEAUTIFUL WOOD LIKE FLOORING THROUGHOUT LIVING, DINING, KITCHEN, HALLWAY AND BATHROOMS . MASTER BATH HAS TWO VANITIES, SEPARATE TUBE AND SHOWER AS WELL AS A WALK-IN CLOSET. ALL THE BEDROOM HAVE NEWLY INSTALLED PLUSH CARPETING. INSIDE LAUNDRY FOR FULL SIZE WASHER. TWO CAR SIDE BSOCIATION OFFERS POOL, GYM, SPA, PLAY GROUNDS, TENNIS COURT AND PICNIC AREAS. THE NEIGHBORHOOD IS CLOSE TO SHOPPING, SCHOOL AND EASY ACCESS TO FREEWAY.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 314 Quail Ridge have any available units?
314 Quail Ridge doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Irvine, CA.
What amenities does 314 Quail Ridge have?
Some of 314 Quail Ridge's amenities include hardwood floors, walk in closets, and gym. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 314 Quail Ridge currently offering any rent specials?
314 Quail Ridge is not currently offering any rent specials.
Is 314 Quail Ridge pet-friendly?
No, 314 Quail Ridge is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Irvine.
Does 314 Quail Ridge offer parking?
No, 314 Quail Ridge does not offer parking.
Does 314 Quail Ridge have units with washers and dryers?
No, 314 Quail Ridge does not offer units with in unit laundry.
Does 314 Quail Ridge have a pool?
Yes, 314 Quail Ridge has a pool.
Does 314 Quail Ridge have accessible units?
No, 314 Quail Ridge does not have accessible units.
Does 314 Quail Ridge have units with dishwashers?
No, 314 Quail Ridge does not have units with dishwashers.
Does 314 Quail Ridge have units with air conditioning?
No, 314 Quail Ridge does not have units with air conditioning.
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