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Irvine, CA
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3 Celestial
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

3 Celestial

3 Celestial · No Longer Available
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Location

3 Celestial, Irvine, CA 92603
Turtle Rock

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
pool
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
oven
patio / balcony
range
recently renovated
Property Amenities
pool
garage
BEAUTIFUL STANDARD PACIFIC HOME ON THE HILLS, 180 DEGREE CITY LIGHT VIEW AND MOUNTAIN VIEW, NO ONE BEHIND, NICE BACK YARD, VERY PRIVATE, YOU CAN ENJOY THE VIEW. HIGH CEILINGS IN LIVING AND DINING ROOM. TWO YEARS NEW KITCHEN, GRANITE COUNTER TOP, BREAKFAST NOOK, NICE FAMILY ROOM,FIREPLACE, ONE BEDROOM ON THE MAIL FLOOR, MASTER BEDROOM WITH VIEW AND BALCONY, NICE OTHER TWO BEDROOMS, ON THE QUIET STREET. CUL-DE-SAC LOCATION, THREE CAR GARAGE AND DRIVE WAY, NICE LANDSCAPED AND NICE ENTRY WAY. ONE OF THE BEST SCHO9OLS. ASSOCIATION POOL IN WALK IN DISTANCE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3 Celestial have any available units?
3 Celestial doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Irvine, CA.
What amenities does 3 Celestial have?
Some of 3 Celestial's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3 Celestial currently offering any rent specials?
3 Celestial is not currently offering any rent specials.
Is 3 Celestial pet-friendly?
No, 3 Celestial is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Irvine.
Does 3 Celestial offer parking?
Yes, 3 Celestial offers parking.
Does 3 Celestial have units with washers and dryers?
No, 3 Celestial does not offer units with in unit laundry.
Does 3 Celestial have a pool?
Yes, 3 Celestial has a pool.
Does 3 Celestial have accessible units?
No, 3 Celestial does not have accessible units.
Does 3 Celestial have units with dishwashers?
Yes, 3 Celestial has units with dishwashers.
Does 3 Celestial have units with air conditioning?
No, 3 Celestial does not have units with air conditioning.
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