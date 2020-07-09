All apartments in Irvine
Find more places like 28 Waterway.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Irvine, CA
/
28 Waterway
Last updated December 19 2019 at 4:44 AM

28 Waterway

28 Waterway · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Irvine
See all
Woodbridge
See all
2 Bedrooms, 2 Bathrooms
See all
Apartments with Parking
See all
Apartments with Gym
See all

Location

28 Waterway, Irvine, CA 92614
Woodbridge

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
walk in closets
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
on-site laundry
pool
TURN KEY! NO ONE ABOVE OR BELOW..LAKESHORES BEST KEPT SECRET IN THE COMMUNITY OF WOODBRIDGE...ENJOY LAGOON/WATER VIEWS FROM ALL LEVELS. THIS SPACIOUS TWO BED HOME INCLUDES A DEN/BONUS ROOM. THE MASTER SUITE INVITES YOU TO AN INTIMATE FIREPLACE AND RETREAT AREA. A MASTER BATHROOM WITH CUSTOM DESIGNER TILES, GRANITE, WALK-IN CLOSET AND A HEATED FLOOR. A UPSTAIRS EXTRA LARGE LAUNDRY ROOM THAT CONNECTS TO STORAGE. NEWER KITCHEN WITH GRANITE COUNTER TOPS, WARM CHERRY CABINETS WITH UNDER LIGHTING, REFRIGERATOR AND MICROWAVE.
A UNIQUE LIVING ROOM WITH VAULTED CEILINGS, INVITING FIREPLACE, NATURAL LIGHT, WOOD FLOORS, LARGE SLIDERS OPEN TO A SERENE WATER VIEW LARGE DECK. MUST VIEW THIS LOVELY HOME! WOODBRIDGE AMENITIES, LAKES, TRAILS, POOLS AND PARKS.
LOCATED CONVENIENTLY NEAR FREEWAYS, RESTAURANTS, MALLS AND AIRPORTS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 28 Waterway have any available units?
28 Waterway doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Irvine, CA.
What amenities does 28 Waterway have?
Some of 28 Waterway's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 28 Waterway currently offering any rent specials?
28 Waterway is not currently offering any rent specials.
Is 28 Waterway pet-friendly?
No, 28 Waterway is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Irvine.
Does 28 Waterway offer parking?
No, 28 Waterway does not offer parking.
Does 28 Waterway have units with washers and dryers?
No, 28 Waterway does not offer units with in unit laundry.
Does 28 Waterway have a pool?
Yes, 28 Waterway has a pool.
Does 28 Waterway have accessible units?
No, 28 Waterway does not have accessible units.
Does 28 Waterway have units with dishwashers?
Yes, 28 Waterway has units with dishwashers.
Does 28 Waterway have units with air conditioning?
No, 28 Waterway does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.
Helpful Articles
Moving with a Pet: Rules and Regulations you Need to Know
Differences Between Studio and Efficiency Apartments
Rent vs Buy: Advantages of Renting a Home as a Family
5 Tips for Finding the Perfect Roommate
Budgeting Tips: A Breakdown of Renter Expenses
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Astoria at Central Park West
401 Rockefeller
Irvine, CA 92612
Camden Main And Jamboree
2801 Main St
Irvine, CA 92614
Rize Irvine Apartments
1100 Synergy
Irvine, CA 92614
Metropolis
2100 Sullivan
Irvine, CA 92614
The Carlyle
18880 Douglas
Irvine, CA 92612
The Kelvin
2850 Kelvin Ave
Irvine, CA 92614
Skyloft
2700 Main Street
Irvine, CA 92614
Calypso Apartments and Lofts
2801 Alton Pkwy
Irvine, CA 92606

Similar Pages

Irvine 1 BedroomsIrvine 2 Bedrooms
Irvine 2 Bedrooms, 2 BathroomsIrvine Apartments with Parking
Irvine Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Los Angeles, CALong Beach, CAAnaheim, CARiverside, CARancho Cucamonga, CASanta Ana, CAPasadena, CA
Huntington Beach, CACorona, CAFullerton, CAOntario, CACosta Mesa, CAMoreno Valley, CAOrange, CA
West Covina, CAMission Viejo, CAChino Hills, CAUpland, CADowney, CALake Forest, CA

Nearby Neighborhoods

Irvine Business ComplexWoodbridge
Westpark
Rancho San Joaquin

Apartments Near Colleges

University of California-IrvineConcordia University-Irvine
Irvine Valley CollegeBrandman University
California Institute of Technology