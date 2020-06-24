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Irvine, CA
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22 Woodhaven Lane
Last updated September 2 2019 at 11:09 AM

22 Woodhaven Lane

22 Woodhaven Lane · No Longer Available
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Location

22 Woodhaven Lane, Irvine, CA 92620
Northwood Point

Amenities

granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
walk in closets
pool
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
granite counters
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
basketball court
parking
pool
garage
tennis court
volleyball court
**NICE AREA! GOOD LOCATION! " SUPER CLEAN & MOVE-IN CONDITION". ** BEAUTIFUL HOUSE** IN THE 24 HOURS GUARD GATED "NORTHWOOD POINTE COMMUNITY". AWARDED 10/10 CANYON VIEW ELEMENTARY SCHOOL & NORTHWOOD HIGH SCHOOL. FULLY ENJOY THE AMAZING HOA FACILITIES & AMENITIES WHICH INCLUDE 2 SWIMMING CENTERS/POOLS, TENNIS COURT, SAND VOLLEYBALL, BASKETBALL COURT, BASEBALL & SOCCER, TAI CHI PAVILLION + PRIVATE PARK + CHILDREN'S PLAY AREA etc., GORGEOUS CORNER LOT WITH A VERY BIG SIDE YARD + 3 CAR GARAGE AND EXCELLENT DRIVE WAY! 4 SUITES PLUS A HUGE LOFT UPSTAIRS. CUSTOM WOOD & MARBLE FLOORING THROUGHT OUT THE 1ST FLOOR! 1 BEDROOM AND 1 BATH + 1 POWDER ROOM DOWNSTAIRS. UPGRADED KITCHEN WITH GRANITE COUNTER TOPS AND BUILT-IN APPLIANCES. WONDERFUL LIVING ROOM AND FAMILY ROOM! VERY SPACIOUS MASTER SUITE WITH WALK-IN CLOSET/ BATH TUB/ SHOWER & HIS & HER'S DOUBLE SINK. CLOSE TO SHOPPING CENTER, RESTAURANTS & FREEWAYS. ALL YOU NEED TO DO IS MOVE-IN AND ENJOY IT!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 22 Woodhaven Lane have any available units?
22 Woodhaven Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Irvine, CA.
What amenities does 22 Woodhaven Lane have?
Some of 22 Woodhaven Lane's amenities include granite counters, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 22 Woodhaven Lane currently offering any rent specials?
22 Woodhaven Lane is not currently offering any rent specials.
Is 22 Woodhaven Lane pet-friendly?
No, 22 Woodhaven Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Irvine.
Does 22 Woodhaven Lane offer parking?
Yes, 22 Woodhaven Lane offers parking.
Does 22 Woodhaven Lane have units with washers and dryers?
No, 22 Woodhaven Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 22 Woodhaven Lane have a pool?
Yes, 22 Woodhaven Lane has a pool.
Does 22 Woodhaven Lane have accessible units?
No, 22 Woodhaven Lane does not have accessible units.
Does 22 Woodhaven Lane have units with dishwashers?
Yes, 22 Woodhaven Lane has units with dishwashers.
Does 22 Woodhaven Lane have units with air conditioning?
No, 22 Woodhaven Lane does not have units with air conditioning.
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