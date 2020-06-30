All apartments in Irvine
Find more places like 2112 Scholarship.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Irvine, CA
/
2112 Scholarship
Last updated March 7 2020 at 3:42 AM

2112 Scholarship

2112 Scholarship · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Irvine
See all
Irvine Business Complex
See all
2 Bedrooms, 2 Bathrooms
See all
Apartments with Parking
See all
Apartments with Gym
See all

Location

2112 Scholarship, Irvine, CA 92612
Irvine Business Complex

Amenities

in unit laundry
putting green
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
parking
Unit Amenities
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
basketball court
conference room
clubhouse
gym
parking
playground
pool
pool table
putting green
bbq/grill
hot tub
READY TO MOVE-IN !!!AVENUE 1 LUXURY LIVING! SPECTACULAR TWO BEDROOM, TWO BATHROOM CONDOMINIUM ON THE FIRST FLOOR LOCATED IN A RESORT LIVING COMPLEX! STEPS AWAY FROM THE POOL! THE KITCHEN INCLUDES GRANITE COUNTER TOPS, HARDWOOD FLOORS, AND BEAUTIFUL APPLIANCES! THE WASHER, DRYER AND REFRIGERATOR. BOTH BEDROOMS HAVE BATH WITH CUSTOM TILE SHOWERS, GRANITE COUNTER TOPS AND WALK-IN CLOSET! ACCESS THE PRIVATE PATIO FROM ONE OF THE BEDROOMS OR FROM THE FAMILY ROOM. PLUS 2 ASSIGNED UNDERGROUND, GATED PARKING SPACES. THE COMMUNITY HAS EVERYTHING! OLYMPIC SIZED POOL, SPA, BBQ & PICNIC AREAS. THERE ARE INDOOR AND OUT DOOR BASKET BALL COURTS. FITNESS CENTER, CLUBHOUSE WITH FULL KITCHEN, FLAT SCREEN TV, POOL TABLES AND LOUNGING AREAS. PRIVATE CONFERENCE ROOM AVAILABLE. WALKING PATHS, FITNESS COURSES, PUTTING GREEN AND TOT LOT. THERE ARE SEVERAL BUSINESS WITHIN THE COMMUNITY. EVERYTHING FROM A GROCERY / CONVENIENCE MARKET, TO EATERIES, TO CLEANERS. NEWPORT BEACH, FASHION ISLAND, THE BACK BAY, SAN JUAQUIN WILDLIFE AREA, RANCHO SAN JUAQUIN GOLF CLUB JOHN WAYNE AIRPORT AND U.C IRVINE ARE ONLY MINUTES AWAY! DON'T MISS OUT ON THIS AMAZING UNIT!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2112 Scholarship have any available units?
2112 Scholarship doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Irvine, CA.
What amenities does 2112 Scholarship have?
Some of 2112 Scholarship's amenities include in unit laundry, putting green, and patio / balcony. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2112 Scholarship currently offering any rent specials?
2112 Scholarship is not currently offering any rent specials.
Is 2112 Scholarship pet-friendly?
No, 2112 Scholarship is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Irvine.
Does 2112 Scholarship offer parking?
Yes, 2112 Scholarship offers parking.
Does 2112 Scholarship have units with washers and dryers?
Yes, 2112 Scholarship offers units with in unit laundry.
Does 2112 Scholarship have a pool?
Yes, 2112 Scholarship has a pool.
Does 2112 Scholarship have accessible units?
No, 2112 Scholarship does not have accessible units.
Does 2112 Scholarship have units with dishwashers?
No, 2112 Scholarship does not have units with dishwashers.
Does 2112 Scholarship have units with air conditioning?
No, 2112 Scholarship does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.
Helpful Articles
The Beginner’s Guide to Renters Insurance
Best Cities for Pets 2019
Furnished Apartments 101 – Pros and Cons
Moving with a Pet: Rules and Regulations you Need to Know
First-Time Renter’s Apartment Guide and Checklist
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Woodbridge Apartments
50 Eastshore
Irvine, CA 92604
Kelvin Court
2552 Kelvin Ave
Irvine, CA 92614
Toscana
35 Via Lucca
Irvine, CA 92612
Fusion
17321 Murphy Ave
Irvine, CA 92614
Camden Main And Jamboree
2801 Main St
Irvine, CA 92614
Rize Irvine Apartments
1100 Synergy
Irvine, CA 92614
The Kelvin
2850 Kelvin Ave
Irvine, CA 92614
The Residences on Jamboree
2801 Kelvin Ave
Irvine, CA 92614

Similar Pages

Irvine 1 BedroomsIrvine 2 Bedrooms
Irvine 2 Bedrooms, 2 BathroomsIrvine Apartments with Parking
Irvine Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Los Angeles, CALong Beach, CAAnaheim, CARiverside, CARancho Cucamonga, CASanta Ana, CAPasadena, CA
Huntington Beach, CACorona, CAFullerton, CAOntario, CACosta Mesa, CAMoreno Valley, CAOrange, CA
West Covina, CAMission Viejo, CAChino Hills, CAUpland, CADowney, CALake Forest, CA

Nearby Neighborhoods

Irvine Business ComplexWoodbridge
Westpark
Rancho San Joaquin

Apartments Near Colleges

University of California-IrvineConcordia University-Irvine
Irvine Valley CollegeBrandman University
California Institute of Technology